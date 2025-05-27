С начала 2025 года в Казахстан были возвращены 12 граждан, ставших жертвами трудового рабства за границей. Люди попали в ловушку мошенников, поверив в обещания высокооплачиваемой работы в Мьянме и Лаосе, передаёт BAQ.KZ.

Об этом пишет almaty.tv со ссылкой на МИД РК.

Как отмечается в сообщении, пострадавших обманули под видом официального трудоустройства — после прибытия за границу у них изымали документы, ограничивали свободу и не выплачивали зарплату.

По данным Министерства труда, только в 2024 году на заработки за рубеж выехали более 140 тысяч казахстанцев. Но, как показывает практика, не все из них находят обещанные условия. Рост числа случаев трудового мошенничества подтверждают и в полиции Астаны: с начала года зарегистрировано более 2000 подобных преступлений.

По словам Шугылы Турлыбек, пресс-секретаря МВД РК, злоумышленники часто маскируются под кадровые агентства и туроператоров, предлагая работу, жильё или визы по заниженным ценам. Главное предупреждение — не переводить предоплату до подписания официальных документов и не доверять подозрительно выгодным предложениям.

Тем не менее, не все истории о трудоустройстве за рубежом заканчиваются печально. Житель Костаная Нурболат Бигалиев рассказал, как успешно проработал год на автозаводе в Словакии. Ему повезло попасть в надёжную компанию с официальным оформлением и стабильными условиями.

Эксперты подчёркивают: чтобы не стать жертвой, необходимо тщательно проверять работодателя, приглашение на работу и условия контракта. Также важно соблюдать визовый режим, чтобы избежать запрета на повторный въезд в страну.