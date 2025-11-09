В ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику аким города Алматы Дархан Сатыбалды посетил Международную импортную выставку в Шанхае (China International Import Expo, CIIE), передаёт BAQ.KZ. Мероприятие традиционно собирает ведущие компании мира и является одной из крупнейших международных площадок для развития торговли, инвестиций и технологического обмена.

Глава города ознакомился с работой алматинского павильона, где были представлены 12 компаний мегаполиса, демонстрирующих экспортный и инвестиционный потенциал Казахстана. Алматинские предприятия приняли участие в экспозиции, представив проекты в сфере инноваций, технологий, туризма, пищевой промышленности и креативных индустрий.

Дархан Сатыбалды отметил, что участие казахстанских компаний в выставке открывает новые возможности для укрепления экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также способствует продвижению бренда Алматы как центра притяжения инвестиций и высоких технологий.

"Алматы — это не только крупнейший экономический центр Казахстана, но и важная площадка для международных деловых связей. Такие события, как CIIE, позволяют продемонстрировать потенциал города и установить прямые контакты с партнёрами из разных стран", — подчеркнул аким.

China International Import Expo является одной из ключевых инициатив правительства Китая по стимулированию международной торговли и инвестиций. Выставка служит платформой для презентации инновационных решений, обмена опытом и заключения деловых соглашений.

Участие Алматы и казахстанских компаний в CIIE способствует укреплению сотрудничества с китайскими регионами и инвесторами, а также развитию культурно-экономических связей между двумя странами.