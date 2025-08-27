12-летний мальчик спас младшего брата из застрявшего лифта в ЗКО
В Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области произошёл необычный случай, ставший примером хладнокровия и смелости среди детей, передает BAQ.KZ.
В одной из многоэтажек, расположенных в 4-м микрорайоне города, в лифте застряли двое мальчиков — 12-летний Жаслан и его младший брат 6 лет. К счастью, ситуация не привела к травмам, но могла обернуться опасностью, если бы не решительные действия старшего ребёнка.
Жаслан, не растерявшись, сам позвонил в службу спасения, подробно объяснил обстоятельства и местоположение лифта. Благодаря его чёткому и быстрому действию на место оперативно выехал расчёт спасателей. Специалисты оперативно разблокировали двери лифта и освободили детей.
"Всё обошлось без травм. Мы благодарны старшему мальчику за правильные и быстрые действия, которые позволили спасти младшего", — отметили спасатели.
Случай подчёркивает важность обучения детей правилам безопасного поведения и умению действовать в экстренных ситуациях.
