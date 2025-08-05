12‑летний Тимофей Муравьев из Караганды стал первым казахстанцем, представлявшим страну на Кубке мира FAI по пилотированию FPV‑дронов — он занял седьмое место, войдя в десятку сильнейших пилотов мира. Соревнования прошли в болгарской Варне и собрали участников из Болгарии, Турции, Франции, Сербии, Китая и других стран, передает BAQ.KZ.

Тимофей пилотирует дроны с раннего детства — этому его обучил отец, а позже сам мальчик многократно становился чемпионом Казахстана в своей возрастной категории.

"Наши соперники — пилоты 18−25 лет, титулованные спортсмены. С ними тягаться очень сложно. Но мы продолжаем тренироваться. Виден прогресс: теперь Тима уже сидит на хвосте у лидеров мирового рейтинга", — говорит отец, Сергей Муравьев.

Юный спортсмен уверенно преодолел жесточайшую конкуренцию, но в полуфинале была допущена ошибка — столкновение в воздухе повредило пропеллер, и борьба завершилась досрочно. Тем не менее итог — седьмое место — внушительный результат для дебютанта такого уровня.

"Каждый участник должен самостоятельно собирать свой дрон. Это — часть гонки. Эффективность зависят от качества сборки, настройки прошивки, состояния винтомоторной группы", — добавляет Сергей Муравьев.

Сразу после Кубка мира Тимофей принял участие в летней квалификации MultiGP, также прошедшей в Болгарии (София). Здесь он финишировал на четвёртом месте, что дополняет его результат в международном зачёте.

Когда — по итогам летней и весенней квалификаций (в Алматы) — его рейтинговые баллы приведут к попаданию в топ‑150 пилотов мира, ему откроется шанс выступить на чемпионате мира в Майами этой осенью.