В Астане расследуют гибель двух подростков

В Астане вечером 9 ноября возле жилого дома на улице Анет баба собрались полицейские и машины скорой помощи. В социальных сетях появилась информация о гибели двух девочек-подростков. По словам очевидцев, возле дома № 7 было много полицейских и машин скорой помощи, слышались сирены.

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В комментариях пользователи сообщали, что два человека упали с высоты и погибли. Также утверждалось, что подростки якобы пришли из другого жилого комплекса. Официального подтверждения этих подробностей нет. В департаменте полиции Астаны подтвердили, что по факту суицида возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит, — сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Другие подробности произошедшего в полиции не раскрыли.