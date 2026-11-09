Приговор есть, срока нет: чем закончилось дело о сбитом в Жанаозене ребенке

Водителя Toyota 4Runner, который сбил шестилетнего мальчика в селе Тенге Мангистауской области, суд приговорил к году лишения свободы и тут же освободил от наказания по амнистии. Ребенок после наезда оказался в реанимации без сознания.

Приговор 34-летнему водителю Жанаозенский городской суд вынес 28 октября. Помимо этого, его на три года лишили водительских прав.

От основного наказания его освободили по закону об амнистии от 1 июля 2026 года, принятому в связи с новой Конституцией. Суд отнес совершенное к преступлениям небольшой тяжести, на которые распространяется амнистия.

Семья мальчика просила взыскать с водителя 30 млн теңге морального вреда и 950 тыс. теңге материального ущерба. Суд счел сумму морального вреда завышенной и присудил 7 млн теңге, материальный ущерб взыскали полностью.

Согласно приговору, ДТП произошло 20 июня около 23:47 на пересечении улицы Ж. Бейнеубаева. Водитель нарушил пункт 10.72 Правил дорожного движения и по неосторожности сбил ребенка передним левым углом машины.

Фото предоставлено родными

Дело рассмотрели в сокращенном порядке. Водитель полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и попросил о мягком наказании.

В суде он рассказал, что после наезда вышел из машины, поднял ребенка и отвез его в больницу. Выплатить он соглашался 3 млн теңге морального вреда и 950 тыс. теңге расходов на юриста.

Мальчика госпитализировали в 00:15 21 июня в тяжелом состоянии и без сознания. По заключению экспертизы, у него были переломы костей черепа, ушиб головного мозга, переломы зубов, ушибы легких и скопление воздуха в грудной полости. Состояние сопровождалось комой и шоком.

Фото предоставлено родными

Скорость внедорожника эксперты определить не смогли. Но, согласно заключению, если от момента опасности до места наезда было 5,7 метра, водитель имел техническую возможность избежать наезда экстренным торможением.

Снимок КТ мальчика. Фото предоставлено родными

Отец мальчика рассказал суду, что в тот вечер прилетел в Актау, а о наезде узнал в больнице Жанаозена. Сейчас, по его словам, состояние сына то ухудшается, то остается стабильным.

Фото предоставлено родными

Тетя мальчика, сестра его отца, описывает тот вечер по-своему.

«Мяч покатился вниз, на дорогу. Дети побежали за мячом. В этот момент машина, не тормозя и не остановившись у лежачего полицейского, сбила моего ребенка», – вспоминает она.

По ее словам, после наезда водитель положил мальчика в свою машину и уехал. Женщина побежала следом.

«Кровь лежит, а ребенка нет. Куда идти, где его искать, я не знала. Я живу в Актау, в Жанаозен приехала в гости. Пытаюсь остановить такси, но ни одна машина не останавливается», – рассказывает тетя.

Потом за ней приехали родственники, и они вместе направились в больницу. По дороге, в 7-м микрорайоне, женщина увидела ту самую машину. Мальчик лежал на заднем сиденье.

«Левая щека у ребенка была разорвана от середины к уху, в прямом смысле разорвана до рта. Левая сторона лба тоже. Все лицо в крови. А водитель просто стоит», – говорит она.

Родные утверждают, что водитель сначала заехал домой, посадил в машину своего отца и только потом вызвал скорую. В выписке из больницы записано, что мальчика доставила бригада скорой помощи.

«Прошло от 30 до 40 минут. Ребенок потерял много крови, наглотался крови, легкие были полны крови», – говорит тетя.

Фото предоставлено родными

Перевод в Актау, по ее словам, семья добивалась сама. В итоге мальчика доставили туда санавиацией.

«Мы сами выходили на знакомых, своими силами добились перевода. Везде бегали сами», – рассказывает женщина. «Врачи в Актау сказали нам, будьте готовы ко всему, состояние ребенка тяжелое», – вспоминает она.

Фото предоставлено родными

В Министерстве просвещения в ответ на запрос BAQ.KZ сообщили, что семью посетили сотрудники школы №16, а с матерью мальчика связались специалисты Управления по защите прав детей Мангистауской области.

«В ходе беседы мать ребёнка сообщила, что состояние здоровья сына хорошее, виновная сторона дорожно-транспортного происшествия оказывает необходимую помощь, а семья в дополнительной поддержке не нуждается», – говорится в ответе министерства.

Мать мальчика с этим не согласна. По ее словам, домой к ним никто не приходил. В школе, как она выяснила, проверяющим ответили только на вопросы об учебе: мальчик учится на дому, а зимой ему предстоит операция.

Летом, пока сын лежал в больнице, ей звонили из детского сада, отдела образования, органов по защите прав детей и школы. В переписке, которую мать показала BAQ.KZ, сотрудник управления 3 июля спросил, как ребенок и нужна ли помощь. Она ответила, что сыну только что сделали операцию и он еще не отошел от наркоза. На вопрос, все ли хорошо, женщина написала «да».

Фото предоставлено родными

После письма министерства сотрудник управления, по словам матери, позвонил ей и сказал, что ошибочно указал, будто семью посещали. Сведения о помощи от виновной стороны, как ей объяснили в управлении, взяли у полиции.

29 октября, как рассказала мать, к семье пришли два сотрудника управления по защите прав детей. После выписки сына помощи от водителя, по ее словам, не было.

До приговора родные опасались, что водитель уйдет от ответственности. В итоге в колонию он не попадет, но три года не сможет садиться за руль.

После вступления приговора в силу у него будет месяц, чтобы добровольно выплатить семье 7 млн теңге морального вреда и 950 тыс. теңге ущерба. Если деньги не поступят, их взыщут принудительно.

Приговор еще не вступил в силу. Обжаловать его в Мангистауском областном суде стороны могут в течение 15 суток со дня оглашения.