Экопарк Костаная: Зеленый массив рядом с городом притягателен, но мало доступен  

В Костанае открыли новое место для массового отдыха горожан под открытым небом и в окружении почти вековых сосен. Экопарк презентовали, как одну из самых удачных локаций последних лет. И неудивительно: парк расположен на территории 44 гектаров лесного массива. В этом году зону обеспечили всей необходимой инфраструктурой. Однако обещанные велосипедные дорожки так и не появились, автомобильная парковка оказалась слишком маленькой для всех посетителей. Автобусное сообщение- вообще не планировали. И хотя местные власти обещают сделать любимое место отдыха горожан легкодоступным, верится с трудом.

660 млн тенге на лавочки, беседки и площадки

Экопарк расположен в 5 километрах от областного центра. Посадки молодых саженцев здесь начали появляться еще во времена первоцелинников. И постепенно широкая степь превратилась в огромный сосновый бор на сотни гектаров. В нем и решили сделать все необходимое для комфортного отдыха горожан на свежем воздухе.

"Проложили 2,5 километров дорожек, построили детскую площадку, футбольные и волейбольные поля. Установили шесть деревянных качелей. Поставили 30 обычных скамеек и шесть лавочек с легкими навесами над головой, четыре деревянные беседки", - сообщил аким Костанайского района Олжас Нургалиев.

Стоимость всех работ составила около 660 млн тенге, которые выделили из районного бюджета. Изначально сообщалось, что 2,5 километра дорожек будут, как беговыми, так и велосипедными. Для этого одну часть асфальтовой дорожки выкрасили в красный цвет, а другую в серый. Однако сразу после открытия было заявлено, что дорожки решено оставить только для бегунов.

"Но для бегунов нужна специальная дорожка, не асфальтированная, а с тартановым покрытием. Иначе все суставы можно повредить, да и долго бегать не получится на жестком покрытии", - говорит один из постоянных участников по забегам на короткие дистанции Руслан Макеев.

От велодорожек отказались, но временно

Власти аргументировали отказ от велосипедной части тем, что от пешеходов поступает много нареканий. Жалуются, что любители экологического вида транспорта мешают им гулять. Что касается специального тартанового покрытия, которое явно больше подходит для любителей бега, чем асфальт, то его обещают сделать в следующем году.

Новость о том, что дорожки для них пока не будет, восприняли не слишком трагично. Большинство было не в восторге от столь короткой дорожки, да еще и рядом с пешеходной.

Руководитель костанайского велосообщества "Поездка выходного дня", который регулярно собирает группы для поездок по городу и области, Олег Калинин давно говорит о том, что городу нужна полноценная сеть велодорог.

"Такую сеть нам обещают несколько последних лет. В этом году снова анонсировали, что на следующий год появится 38 километров велодорог, соединяющих разные районы города. Но даже этого мало, не говоря о велодорожке в 2,5 километра в отдельном парке", - констатирует велосипедист.

Однако на днях аким Костанайского района Олжас Нургалиев выложил в своей официальной сети Instagram информацию о том, что велосипедная дорожка в экопарке все-таки будет.

"Рассматривается создание отдельное велодорожки протяженностью порядка 6 км и шириной 2,5-3 метра. Маршрут планируется проложить в лесном массиве. Решение о создании отдельной велодорожки принято с учетом предложений посетителей экопарка. Это позволяет разделить потоки велосипедистов, пешеходов и любителей бега, сделав отдых более комфортным и безопасным", - написал у себя на странице глава Костанайского района в начале ноября.

Он отметил, что уже встретился с представителями баз отдыха, которые расположенны на территории экопарка и представителями лесного фонда. Они обсудили предварительное планирование отдельной велодорожки так, чтобы не навредить деревьям. И хотя в комментариях идею восприняли положительно, в костанайском велосообществе считают, что отдельная велодорожка в экопарке ничего кардинально не меняет. Тем более с учетом того, что до самого парка на окраине города невозможно добраться даже на общественном транспорте, не говоря уже о велосипедах.

Нужна ли велодорожкка в экопарке, если нет единой сети?

Власти города еще в прошлом году обещали костанайцам 18 километров велодорог и даже выделили около 270 млн тенге на их строительство. Но проект так и не реализовали, а в этом году аким Костаная Марат Жунудбаев озвучил новые планы - создать уже почти 40 километров к следующему году. Но для этих целей нужно еще больше средств - около 2 млрд тенге, которых пока нет. Местные власти рассчитывают, что их выделит республиканский бюджет, но никаких конкретных договоренностей нет.

Тем не менее, специалисты местного отдела ЖКХ даже съездили за опытом в Башкортостан. Там в одном из городов появилось 200 километров велодорожек. Но, костанайские власти умолчали, что это нефтяной регион. И лишь в одном населённом пункте за один год построили 50 километров велотреков. В Костанае же пока не могут двинуться дальше 7,5 км раскиданных по всему городу велодорожек, проложенных еще несколько лет назад.

В связи с чем к идее создания 6-километровой дорожки для велосипедистов в экопарке любители и профессионалы относятся более, чем скептически. Зачем нужна одна-единственная велодорожка в месте, куда невозможно добраться на велосипеде? - спрашивают любители экологического вида транспорта. Ответа пока не находят, а у властей, судя по всему, свои планы, не учитывающие мнения самих велолюбителей.

Парковка на сотню машин, посетителей - тысячи

Вопрос о доступности нового места отдыха остро интересует и жителей Костаная, у которых нет автомобилей. Автобусного сообщения в лесной массив никогда не было. И появится ли оно в ближайшее время - пока вопрос.

Кстати, о возможности добраться до парка под открытым небом на общественном транспорте акима Костанайской области Кумара Акскакалова спрашивали накануне его открытия.

"Давайте запустим парк, оценим его наполняемость, потом будем думать об автобусном сообщении", - отреагировал тогда глава региона.

Но долго оценивать наполняемость экопарка не пришлось. Уже в первую неделю после открытия он побил все рекорды по посещаемости. Несколько тысяч жителей из областного центра и ближайших населенных пунктов хотели насладиться прогулками по сосновому бору. Оборудованная парковка могла вместить в себя всего лишь около 120-125 машин, что стало настоящий проблемой для посетителей.

В социальных сетях стали появляться видео, как водители оставляют машины в неположенных местах и создают угрозу безопасности для автомобильного движения. Полицейским приходится либо разгонять автолюбителей, либо выписывать штрафы. В результате двойной отрицательный эффект: нереальная нагрузка на стражей порядка, испорченный отдых у первых посетителей экопарка. Жалоб и возмущений было так много, что властям вновь пришлось реагировать.

"Парковка обязательно должна быть увеличена. Я сам вижу, как много людей приезжает в экопарк. Автобусное сообщение - давайте посмотрим", - сообщил аким Костанайской области.

Он добавил, что открытие экопарка можно считать первым этапом. Второй этап запланирован на 2027 год.

Автобусного сообщения не было, нет и не будет?

При этом конкретные сроки по расширению парковочного места и созданию отдельного автобусного маршрута глава региона не озвучил. За комментарием мы обратились в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, на территории которого расположен экопарк.

"Автобусное сообщение в этом месте наладить нереально. Экопарк находится рядом с трассой республиканского значения, она очень оживленная. Как по ней будет двигаться общественный транспорт и как заворачивать в парк?" - сообщил руководитель отдела ЖКХ Костанайского района Денис Петрухно.

По его словам, запустить общественный транспорт к экопарку в ближайшее время вряд ли удастся. Для этого нужно либо реконструировать дорожную сеть, чтобы появились съезды к парку, а это потребует больших финансовых вложений. Либо делать заезд не со стороны входа. Но тогда нужно продумывать маршрут.

"Планы по увеличению количества мест для автомобилей есть. Но опять же, там ограниченное место. Рядом проходит овраг, по которому должна стекать талая вода, засыпать его мы не можем. Над этим проектом тоже надо думать", - отметил руководитель отдела ЖКХ. И уточнил: в этом году средства на расширение парковки и создание автобусного маршрута точно не закладывались. Обсуждать финансовые вопросы для этих целей начнут только в следующем году. Плюс на все сначала нужно разработать отдельные проекты, которые тоже требуют денег.

Другими словами, больших планов по созданию более комфортных условий для посещения экопарка Костаная пока нет даже на бумаге. С учетом реальной труднодоступности места, в котором расположен зеленый массив города, реализация этих планов может растянуться на несколько лет. При этом, если автобусный маршрут и более вместительная парковка действительно необходимы, то от идеи по строительству велодорожки внутри экопарка вполне можно отказаться. Это позволит сэкономить деньги и ресурсы на более масштабный проект по созданию единой велодорожной сети, которой можно соединить разные районы города с экопарком. Во всяком случае, велолюбители надеются, что при очередном обсуждении городским транспортных идей их хотя бы включат в рабочую группу. И это поможет сделать более комфортной всю городскую среду, а не только отдельное место отдыха на окраине города...