Казахстан вошел в топ-50 стран по возможностям для жизни и бизнеса

Казахстан вошел в число 50 лучших стран по возможностям для населения и предпринимательства, заняв 44-е место в международном рейтинге Best Countries 2026. Среди наиболее сильных направлений оказались социальная защита, образование и здравоохранение. В общем зачете страна расположилась на 53-й строчке.

Рейтинг подготовило американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса Пенсильванского университета. Исследование охватило 100 государств, которые оценивали по восьми направлениям и 100 показателям.

В нынешнем году составители изменили методику. Вместо прежних опросов о восприятии государств они сделали ставку на статистические данные международных организаций.

Где Казахстан получил самые высокие оценки

Самую сильную позицию Казахстан занял в категории «Возможности». Она охватывает условия для предпринимательства, занятость, образование, социальную защиту, налоговую нагрузку и доступ к финансовым ресурсам.

Страна расположилась на 44-м месте со средним результатом 53,9 балла.

Особенно выделяется оценка системы социальной защиты, которая получила 94,1 балла из 100. Показатель налогообложения личных доходов составил 80,2 балла, а образовательных достижений населения 71,8 балла.

Эти цифры отражают оценки по методике рейтинга. Например, 94,1 балла по социальной защите не означает, что государственными программами охвачено ровно 94,1% населения.

По уровню образования в профиле Казахстана приведена еще одна характеристика. Средняя продолжительность обучения составляет 12,5 года.

Здравоохранение и инфраструктура вошли в число сильных направлений

В категории здравоохранения Казахстан занял 50-е место с результатом 64,2 балла.

Для оценки исследователи учитывали доступность медицинской помощи, продолжительность жизни, обеспеченность врачами, вакцинацию, состояние медицинской инфраструктуры и другие характеристики.

Согласно данным рейтинга, в Казахстане приходится 3,8 врача на тысячу жителей, а ожидаемая продолжительность жизни составляет 74,4 года.

В инфраструктурной категории страна расположилась на 54-й строчке с результатом 64 балла.

Здесь учитываются доступность электроэнергии, качество транспортных сетей, интернет, водоснабжение, санитарные условия и устойчивость энергосистемы.

В профиле Казахстана указано, что базовые санитарные условия доступны 97,9% населения, а средняя скорость широкополосного интернета составляет 88,1 мегабита в секунду.

Казахстан опередил Узбекистан в Центральной Азии

В общем рейтинге Best Countries 2026 Казахстан занял 53-е место из 100, набрав 53,8 балла.

Узбекистан расположился на 76-й строчке с результатом 46,8 балла. Разница между двумя странами составила 23 позиции.

При этом общий рейтинг учитывает широкий набор характеристик, от экономического развития и здравоохранения до государственного управления, инфраструктуры и общественного благополучия.

Почему нынешний рейтинг отличается от прежних

Best Countries выходит с 2016 года, но в 2026 году его методику существенно пересмотрели.

Для оценки стран исследователи собрали статистику более чем из 30 организаций и источников, включая Всемирный банк, структуры Организации Объединенных Наций и Международную организацию труда.

Показатели распределили по восьми направлениям, а значимость каждой категории определяли с привлечением международных экспертов.

Из-за новой методики прямое сравнение результатов 2026 года с предыдущими выпусками некорректно.

Для Казахстана наиболее заметным результатом стала позиция в категории возможностей. По этому направлению страна вошла в первую половину мирового списка, а по общему результату опередила Узбекистан, еще одного представителя Центральной Азии в рейтинге.