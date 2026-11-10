Зрители возмутились состоянием Киркорова и потребовали вернуть деньги за билеты
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В российском городе Тюмени зрители потребовали вернуть деньги за концерт Филиппа Киркорова. По словам поклонников, артист вышел на сцену в плохом состоянии, шатался и с трудом держался на ногах. Как сообщает Mash, концерт состоялся 9 ноября. По данным издания, певца выводили на сцену под руки.
Сам Киркоров объяснил своё состояние высокой температурой и проблемами со здоровьем. После выступления артист извинился перед зрителями.
Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. […] Я прекрасно понимаю, что сегодня не всё было так, как я привык и как вы заслуживаете. Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня, — сообщил он.
На концерт приехали поклонники из разных городов Сибири — Новосибирска, Красноярска и Омска. Билеты в первые ряды стоили около 24 тысячи рублей (около 140 тысяч тенге), на дальние места — от 8 до 10 тысяч рублей (примерно 45–55 тысяч тенге). Теперь зрители объединяются в группы и требуют компенсации за несостоявшееся, по их мнению, полноценное выступление.
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