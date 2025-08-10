  • 10 Августа, 19:33

12-летний ребёнок погиб в ДТП в Алматы

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Сегодня, 18:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
99
Фото: Pixabay.com

12-летний мальчик погиб под колёсами внедорожника в Алматы, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба ДП города, ДТП произошло 10 августа в 13:30 часов в Наурызбайском районе.

Водитель автомобиля Range Rover, следуя по улице Хигай в восточном направлении, допустил наезд на ребёнка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения погиб на месте происшествия. 

"По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управление дознания ДП Алматы возбудило уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - уточнили в полиции.

Самое читаемое

Наверх