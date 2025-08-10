12-летний ребёнок погиб в ДТП в Алматы
По факту ДТП возбудили уголовное дело.
12-летний мальчик погиб под колёсами внедорожника в Алматы, передает BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба ДП города, ДТП произошло 10 августа в 13:30 часов в Наурызбайском районе.
Водитель автомобиля Range Rover, следуя по улице Хигай в восточном направлении, допустил наезд на ребёнка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения погиб на месте происшествия.
"По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управление дознания ДП Алматы возбудило уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - уточнили в полиции.
