  • 4 Декабря, 04:35

12-летний школьник избил водителя автобуса в Шымкенте

Сегодня, 04:26
Фото: акимат Шымкента

В Шымкенте завершилось расследование дела о конфликте между 12-летним школьником и водителем городского автобуса, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл на автобусной остановке "Бекжан": подросток сначала отказался оплачивать проезд, а после разговора с водителем вышел из автобуса и ударил его в челюсть, причинив тяжкий вред здоровью по неосторожности.

Вину подростка подтвердили показания потерпевшего, заключения экспертиз и другие доказательства. Прокурор, учитывая примирение сторон и возмещение ущерба, ходатайствовал о прекращении дела согласно ст.68 ч.1 УК. Потерпевший согласился с этим решением.

Суд признал школьника виновным, однако уголовное дело было прекращено, а подросток освобождён от наказания благодаря примирению с водителем. Приговор ещё не вступил в законную силу.

