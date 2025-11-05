12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
После наезда водитель скрылся.
Сегодня, 04:23
71Фото: Pixabay.com
В Бостандыкском районе Алматы водитель бил ребёнка и скрылся, его разыскивает полиция, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.
Авария произошла около 16.00 по улице Исеналиева напротив дома №19. 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбила автомашина. После наезда водитель скрылся.
Предположительно, машина была марки Hyundai Accent.
"К его поискам подключились сотрудники подразделения розыска административной полиции. Он непременно будет задержан и привлечён к ответственности", – заявили в полиции.
Девочке на месте оказали медицинскую помощь, в госпитализации она не нуждалась.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Бостандыкского района.
