1,2 млн гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Казахстане

В Казахстане в 2026 году государству вернули 1,2 млн гектаров неиспользуемых и предоставленных с нарушением законодательства земель. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, первоначально на 2026 год планировалось вернуть государству не менее 1 млн гектаров земель.

«Указанный план выполнен в полном объеме. Государству возвращено 1,2 млн гектаров земель», – сообщил Мурат Темиржанов.

Всего с 2022 года в государственную собственность вернули 15,6 млн гектаров неиспользуемых либо предоставленных с нарушением требований законодательства земель.

В текущем году территориальные подразделения провели более тысячи внеплановых проверок, которыми было охвачено около 1 млн гектаров. По их результатам выдано 715 предписаний об устранении выявленных нарушений в отношении земель общей площадью 884 тыс. гектаров.

Кроме того, в настоящее время в судах рассматриваются дела о принудительном изъятии еще 211 тыс. гектаров земель.

В ведомстве подчеркнули, что работа по возврату неиспользуемых земель продолжится. При этом внимание уделяется не только их возврату в государственную собственность, но и последующему эффективному использованию.