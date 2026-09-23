Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 24 сентября. В ряде регионов Казахстана прогнозируются дожди с грозами, сильный ветер, туман и пыльные бури. В нескольких областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. Ветер на севере и востоке усилится до 15–20 м/с.

В Акмолинской области на западе и севере прогнозируются дождь и гроза, ночью и утром местами туман. На севере и в центральной части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области дождь и гроза ожидаются ночью на севере и востоке, а днем – на западе, севере и востоке. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. Сохранится пожарная опасность.

Сильный ветер прогнозируется и на западе страны. В Западно-Казахстанской области его порывы на северо-западе, западе и юге достигнут 15–20 м/с.

В Атырауской области днем на западе и юге ожидается пыльная буря. Ветер усилится до 15–18 м/с. На западе, севере и в центре области сохранится высокая, а на юге – чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер на юго-западе, юге и востоке усилится до 15–18 м/с. В ряде районов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на юге и востоке прогнозируются дождь и гроза, на севере и востоке – туман. Днем ветер местами усилится до 15–20 м/с. В области также сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер до 15–20 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке страны также прогнозируется неустойчивая погода. В горных районах Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, ветер усилится до 15–20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области дождь и гроза прогнозируются в горных районах, ветер местами усилится до 15–20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются дождь и гроза. В регионе сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер на востоке усилится до 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке прогнозируются дождь и гроза, ночью и утром на севере возможен туман. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью на юге ожидаются дождь и гроза, а также туман. В регионе сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.