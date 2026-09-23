В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан

В Семее расследуют убийство 19-летней студентки. Девушка погибла после конфликта со знакомым в посёлке Водный. По предварительным данным, ей нанесли несколько ножевых ранений. Местные жители рассказали, что после происшествия на улице они услышали крики и увидели пострадавшую. Очевидцы пытались оказать ей помощь до приезда скорой, однако спасти девушку не удалось.

О случившемся также написала родственница погибшей в Threads. По её словам, девушка стала жертвой нападения после того, как отказала молодому человеку.

Мою 19-летнюю сестрёнку ночью убили за то, что она отказала парню. Нашу семью просят молчать и не предавать это огласке, чтобы исполнителям было меньше работы. Это было не просто убийство — это было групповое, подстроенное убийство. Что происходит с нашей молодёжью? Почему человеческая жизнь стала для кого-то настолько ничего не значить? - написала девушка.

Подозреваемого, который, по словам очевидцев, пытался скрыться после нападения, позже задержали полицейские. Им оказался 24-летний житель района. Его поместили под стражу. Как сообщила полиция телеканалу КТК, уголовное дело по факту убийства возбуждено 21 сентября.

Правоохранители уточнили, что погибшая и задержанный были знакомы. Девушка училась на третьем курсе колледжа «Кайнар». В учебном заведении её характеризовали как воспитанную и хорошо успевающую студентку. Её фотография была размещена на доске почёта. Расследование продолжается.