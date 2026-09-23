Как определить, содержит ли чай краситель

Если чай сразу после попадания в воду окрашивает её в насыщенный цвет, возникает вопрос: не содержит ли он искусственных красителей? Как проверить чай в домашних условиях и какой метод позволяет получить точный результат? Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев.

По словам специалиста, в домашних условиях можно обратить внимание на то, насколько быстро чай окрашивает воду. Для этого небольшое количество сухого чая помещают в стакан холодной воды. Если вода сразу приобретает насыщенный коричневый цвет, это может быть поводом проверить продукт более тщательно.

«Также можно положить чай на белую салфетку и слегка сбрызнуть её водой. Если на салфетке сразу появляется ярко выраженное жёлтое, оранжевое или коричневое пятно, это тоже может вызвать подозрения. Однако такие домашние тесты не доказывают наличие красителя», – отметил Мухамгали Арыспаев.

По его словам, некоторые потребители добавляют лимон в заваренный чай и по изменению цвета пытаются определить наличие красителей. Однако этот способ также не даёт достоверного результата. На цвет чая могут влиять его сорт, степень измельчения и способ заваривания.

«Для определения посторонних красителей в составе чая необходимо провести лабораторное исследование. Для этого применяются методы хроматографии и спектрофотометрии», – сообщил заместитель руководителя департамента.

Мухамгали Арыспаев рекомендует при покупке чая обращать внимание на состав продукта, сведения о производителе и адрес производства. В составе чая без добавок должны быть указаны чайные листья. В чае с фруктовым или ягодным вкусом могут присутствовать дополнительные ингредиенты – они обязательно должны быть указаны на этикетке.

Специалист также отметил, что наличие Е-кода или ароматизатора само по себе не означает, что чай обязательно является опасным. Главное – разрешено ли использование конкретной добавки в данном продукте.

Напомним, в январе 2026 года в Казахстане был временно введён запрет на ввоз и реализацию ряда сортов чёрного чая. Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в ходе проверки в некоторых продуктах были обнаружены красители Е110, Е102 и Е124, которые не допускаются к использованию в составе чая. Кроме того, на упаковках были указаны недостоверные сведения об адресах производства и фасовки.

Позднее ограничения в отношении продукции «Апамның шәйі Premium gold», «Орда Кения» и «Аль-Кайрат шәйі Premium gold» были сняты. Поэтому при обращении к ранее опубликованному списку запрещённой продукции необходимо проверить, не изменился ли он впоследствии.

Если цвет или запах чая вызывают сомнения, рекомендуется сохранить его упаковку. А чтобы точно установить, содержит ли продукт краситель, необходимо провести лабораторное исследование, подчеркнул Мухамгали Арыспаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане было произведено 9,1 тысячи тонн чая и кофе.

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