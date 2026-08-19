1,2 млрд кубометров воды направили в Северный Арал: увеличат ли подачу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается реализация комплексных мер по сохранению Северного Арала. Принятыми в последние годы мерам удается обеспечить стабильный приток воды в море.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с 1 октября 2025 года по настоящее время по реке Сырдарья в Северный Арал направлено порядка 1,2 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период в море поступает около 14 кубометров воды в секунду.
Увеличат ли подачу воды
До конца вегетационного периода подачу воды планируется постепенно увеличить до 100–150 кубометров в секунду. На сегодняшний день объем воды в Северном Арале составляет 23,4 млрд кубометров.
Какие проекты реализуются
По словам первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, для сохранения Северного Арала ведомство реализует ряд проектов.
«В целях сохранения Северного Арала Министерством реализуется ряд проектов, включая автоматизацию учета воды в бассейне реки Сырдарья и реконструкцию гидротехнических сооружений. Также укрепляется взаимодействие с сопредельными государствами», – сообщил Нурлан Алдамжаров.
Как Казахстан сотрудничает с Узбекистаном
Важным направлением остается сотрудничество с Узбекистаном. В прошлом году Казахстан и Республика Узбекистан подписали соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.
Документ стал результатом десятилетних переговоров и направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в сфере управления трансграничными водными ресурсами.
В ведомстве отмечают, что стабильное поступление воды в Северный Арал, модернизация гидротехнической инфраструктуры, цифровизация учета водных ресурсов и развитие международного сотрудничества остаются ключевыми мерами по сохранению моря.
Самое читаемое
- Похищение и убийство мастера спорта: шесть человек предстанут перед судом в Шымкенте
- Фиктивный брак ради 50 млн: подполковника КНБ отправили в тюрьму
- Религиозная одежда в школе: кто ответит за нарушение формы
- В Мерке похоронили 19-летнюю Мадину, чья смерть вызвала резонанс
- Миграционный поток между Казахстаном и Россией изменился