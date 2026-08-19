1,2 млрд кубометров воды направили в Северный Арал: увеличат ли подачу

В Казахстане продолжается реализация комплексных мер по сохранению Северного Арала. Принятыми в последние годы мерам удается обеспечить стабильный приток воды в море.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с 1 октября 2025 года по настоящее время по реке Сырдарья в Северный Арал направлено порядка 1,2 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период в море поступает около 14 кубометров воды в секунду.

Увеличат ли подачу воды

До конца вегетационного периода подачу воды планируется постепенно увеличить до 100–150 кубометров в секунду. На сегодняшний день объем воды в Северном Арале составляет 23,4 млрд кубометров.

Какие проекты реализуются

По словам первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, для сохранения Северного Арала ведомство реализует ряд проектов.

«В целях сохранения Северного Арала Министерством реализуется ряд проектов, включая автоматизацию учета воды в бассейне реки Сырдарья и реконструкцию гидротехнических сооружений. Также укрепляется взаимодействие с сопредельными государствами», – сообщил Нурлан Алдамжаров.

Как Казахстан сотрудничает с Узбекистаном

Важным направлением остается сотрудничество с Узбекистаном. В прошлом году Казахстан и Республика Узбекистан подписали соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

Документ стал результатом десятилетних переговоров и направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в сфере управления трансграничными водными ресурсами.

В ведомстве отмечают, что стабильное поступление воды в Северный Арал, модернизация гидротехнической инфраструктуры, цифровизация учета водных ресурсов и развитие международного сотрудничества остаются ключевыми мерами по сохранению моря.