Какие требования предъявляются к водителям такси и что должны проверять агрегаторы?

22 сентября на заседании Правительства был поднят вопрос обеспечения безопасности пассажирских перевозок и регулирования деятельности такси. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить требования к отбору водителей агрегаторами, не допускать к работе в такси лиц, лишённых водительских прав, а также водителей, часто нарушающих правила дорожного движения. Кроме того, была отмечена необходимость принятия дополнительных мер по регулированию деятельности частных такси. Какие требования сегодня предъявляются к водителям такси, что должны проверять агрегаторы и какие изменения могут быть внесены после поручения Правительства? На эти и другие вопросы попытался найти ответы корреспондент BAQ.KZ.

В настоящее время в реестрах местных исполнительных органов зарегистрировано 7 837 перевозчиков такси. При этом единого реестра с точным количеством водителей, работающих через агрегаторы, не ведётся.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году доходы от услуг такси в Казахстане достигли 186,1 млрд теңге. Это в 17 раз больше показателя 2024 года.

Вырос и спрос на услуги такси. В 2025 году по стране услугами такси воспользовались 174,7 млн пассажиров. Это на 138% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 3,2 млрд пассажиро-километров.

Согласно ответу Министерства транспорта на запрос редакции BAQ.KZ, основные требования к деятельности такси регулируются законами «Об автомобильном транспорте», «О дорожном движении», а также Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Какие требования предъявляются к водителю такси?

По данным Министерства транспорта, водитель такси обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Для управления легковым автомобилем используется категория «B». Согласно действующим требованиям, к управлению транспортными средствами этой категории допускаются граждане, достигшие 18 лет.

В первую очередь водитель такси должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории, иметь право управлять транспортным средством в соответствии с требованиями законодательства о дорожном движении и не иметь медицинских противопоказаний.

Для управления легковым автомобилем в соответствующем случае применяется категория «B». Согласно действующим правилам к управлению транспортными средствами категории «B» допускаются лица, достигшие 18 лет, — сообщили представители министерства.

Кроме того, перевозчик такси обязан проводить водителю медицинский осмотр до и после рейса. Сам автомобиль также должен проходить технический осмотр перед выездом на линию. Водитель, не прошедший медицинский осмотр, не может быть допущен к управлению транспортным средством.

Также должны соблюдаться режимы труда и отдыха водителей такси. Ответственность за обеспечение этого требования возлагается на перевозчика.

Какой автомобиль можно использовать в качестве такси?

Согласно действующим правилам, в качестве такси должен использоваться легковой автомобиль серийного производства. Автомобиль должен иметь не менее четырёх боковых дверей.

Автомобили со специальным управлением и полностью ручным управлением не могут использоваться в качестве такси. Также запрещается использовать автомобили с правосторонним рулём.

На крыше такси должен находиться опознавательный знак с надписью «Т» (такси) или шашечным поясом, хорошо различимый с расстояния до 500 метров. В тёмное время суток он должен быть освещён.

В салоне, в месте, доступном для пассажира, должна размещаться информация с фотографией и ФИО водителя, официальным наименованием перевозчика, его адресом и номером телефона.

Какова ответственность агрегатора?

Одно из важных изменений на рынке такси — введение специального порядка в отношении водителей, работающих через интернет-платформы.

Согласно ответу Министерства транспорта, на физических лиц, оказывающих услуги через интернет-платформу или мобильное приложение, распространяются требования статьи 26 соответствующего закона. При этом, за исключением требований, касающихся инватакси, контроль за соблюдением требований законодательства возложен на информационно-диспетчерскую службу такси.

Таким образом, роль агрегатора не ограничивается исключительно соединением пассажира и водителя. Информационно-диспетчерская служба также несёт ответственность за обеспечение соответствия водителей, работающих через платформу, требованиям законодательства.

Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос об интеграции платформ такси-агрегаторов с Единым реестром административных правонарушений. По его словам, необходимо усилить требования при приёме водителей на работу, в частности в отношении лиц, лишённых водительских прав или часто нарушающих правила дорожного движения.

Кто контролирует деятельность такси?

Государственный контроль осуществляют Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и его территориальные инспекции. Контроль проводится в форме проверок, а также профилактического контроля с посещением и без посещения объекта.

В случае остановки такси на дороге могут проверяться документы на транспортное средство и водителя, наличие необходимых уведомлений и разрешений, прохождение водителем медицинского осмотра, техническое состояние автомобиля, а также соответствие такси требованиям законодательства.

За восемь месяцев возбуждено 1 380 административных дел

Согласно официальным данным, представленным Министерством транспорта, за восемь месяцев 2026 года территориальные инспекции транспортного контроля провели 263 рейдовых мероприятия.

В ходе них было проверено около 2 134 транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, и оформлены материалы более чем по 1 380 административным правонарушениям. Общая сумма административных штрафов составила 28 млн 789 тыс. 763 теңге.

Кроме того, во время рейдов, проходивших с 20 августа по 1 сентября, органы транспортного контроля совместно с дорожной полицией проверили 464 транспортных средства, задействованных в пассажирских перевозках. В результате было составлено 318 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 4 млн 781 тыс. 299 теңге.

За нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом статьёй 571 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы для физических лиц в размере от 5 МРП, а для субъектов крупного предпринимательства — до 25 МРП. Если нарушение повторяется в течение года, размер штрафа также увеличивается.

Таким образом, ответственность в сфере такси распределяется между несколькими уровнями: водитель отвечает за соблюдение требований к управлению транспортным средством, перевозчик — за технический и медицинский контроль, а информационно-диспетчерская служба отвечает за соблюдение требований законодательства водителями, работающими через интернет-платформу.

Что может измениться после поручения Правительства?

Премьер-министр поручил завершить работу по интеграции такси-агрегаторов с данными о правонарушениях водителей. Кроме того, Министерству транспорта совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» поручено принять дополнительные меры по регулированию деятельности частных такси. Было подчеркнуто, что эти требования должны быть чётко урегулированы в нормативных документах.

Ранее Министерство транспорта сообщало, что при подаче уведомления о начале деятельности в сфере такси перевозчики обязаны указывать актуальное количество автомобилей и сведения о них. Это требование установлено приказом №28 от 17 апреля 2026 года.

Таким образом, на данном этапе вопрос рассматривается по двум направлениям: усиление контроля за соблюдением действующих требований и нормативное уточнение требований к отбору водителей такси-агрегаторами.