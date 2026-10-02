Кому придется платить больше за обязательную страховку жилья в Казахстане

В Казахстане в последние годы все чаще обсуждают введение обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Эксперт в сфере строительства и недвижимости, эксперт QazExpertClub Диляра Сейтнурова рассказала, почему страна рассматривает такую систему, сколько она может стоить владельцам жилья и в каких случаях можно будет получить компенсацию.

Почему добровольное страхование не сработало

По словам эксперта, сегодня в Казахстане застраховано менее 3% жилого фонда.

Причем значительная часть этих квартир и домов застрахована не по инициативе самих владельцев, а из-за требований банков при оформлении ипотеки. После погашения кредита многие отказываются от страховки.

«То есть реальный спрос населения на эту услугу остается очень низким», – говорит Диляра Сейтнурова.

Новые нормы разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Они включены в законопроект о страховом рынке, который сейчас проходит общественное обсуждение на портале «Открытые НПА». Оно продлится до 7 октября.

Зачем Казахстану обязательное страхование жилья

Эксперт считает, что проблема заключается не только в нежелании людей страховать недвижимость. Многие просто не воспринимают стихийные бедствия как реальную угрозу для своего дома.

«Люди думают, что землетрясение или наводнение не произойдет с ними прямо сейчас. Поэтому страховой взнос воспринимается как лишняя трата», – объясняет она.

Однако Казахстан подвержен разным природным рискам. Алматы находится в девятибалльной сейсмической зоне, северные и восточные регионы регулярно сталкиваются с угрозой весенних паводков, а для горных районов актуальны сели и оползни.

После крупных стихийных бедствий значительная часть расходов ложится на государство. Власти эвакуируют людей, восстанавливают жилье и выплачивают компенсации.

«Ликвидировать последствия катастрофы за счет бюджета намного дороже, чем заранее сформировать страховой фонд. Турция, Франция и Испания в свое время пришли к такому же выводу», – отмечает Сейтнурова.

По ее словам, обязательное страхование может решить сразу несколько задач: снизить нагрузку на бюджет после крупных катастроф, сделать правила выплаты компенсаций более понятными и распределить риски между большим количеством собственников, чтобы сами взносы оставались относительно небольшими.

От чего будут страховать жилье

Согласно опубликованному проекту, обязательное страхование предполагается распространить на три основных риска:

землетрясения;

паводки и затопления;

природные лесные пожары в зонах повышенного риска.

При этом эксперт обращает внимание на один важный момент: сели и оползни пока отдельно в документе не указаны.

«Для горных районов это очень актуальная проблема. Поэтому до принятия окончательной версии закона и появления дополнительных нормативных документов нельзя утверждать, что сели и оползни будут покрываться страховкой», – говорит она.

Что страховка не покроет

Обязательная страховка не будет распространяться на все происшествия с жильем.

Например, если пожар возник из-за неисправной электропроводки, такой случай не относится к стихийному бедствию. Не будут автоматически застрахованы и вещи внутри квартиры или дома – мебель, бытовая техника и другое имущество.

«Обязательное страхование защищает само жилье. Если дом полностью разрушен или серьезно поврежден, выплачивается компенсация. Если человек хочет защитить имущество внутри дома, ему потребуется дополнительная добровольная страховка», – объясняет эксперт.

Сколько придется платить

Один из главных вопросов – стоимость страховки.

Согласно проекту, размер ежегодного взноса будет зависеть не от рыночной стоимости квартиры или дома, а от уровня риска и налога на имущество.

«Годовой взнос составит от 0,5 до 5 МРП. По расчетам на 2026 год это примерно от 2 до 21 тысячи тенге», – говорит Сейтнурова.

На сумму будет влиять региональный коэффициент риска. Например, в Алматы из-за высокой сейсмической опасности ставка будет выше. В регионах с меньшими природными рисками – ниже.

Однако у такого подхода есть и обратная сторона. Рыночная стоимость конкретной квартиры не учитывается, а значит, страховая выплата тоже не будет напрямую зависеть от того, сколько жилье стоит на рынке.

По словам эксперта, речь идет не о полном возмещении стоимости недвижимости, а о создании базовой финансовой защиты для всех собственников.

Сколько выплатят, если жилье разрушено

Собранные деньги предполагается аккумулировать на специальном счете Фонда обязательного страхования жилья. В финансировании системы через механизм перестрахования будут участвовать и частные страховые компании.

По словам Сейтнуровой, при полном разрушении жилья выплата может составить до 500 годовых страховых взносов.

Если дом серьезно поврежден и жильцов необходимо временно переселить, предусматривается выплата в размере до 250 взносов.

«Если человек платит максимальный взнос, при полном разрушении жилья компенсация может составить примерно до 10 миллионов тенге», – объясняет эксперт.

По проекту выплатить деньги должны в течение пяти рабочих дней после подтверждения страхового случая.

Когда система заработает

Запустить механизм сразу в полном объеме не получится. Сначала фонду необходимо накопить достаточно средств.

«Для полноценной работы фонда потребуется около трех лет накопления средств. В первые годы он не сможет самостоятельно финансировать последствия крупных катастроф», – отмечает Сейтнурова.

Поэтому введение основных норм запланировано на середину 2030 года. Для владельцев уже существующего жилья обязательное страхование должно начать действовать с 2031 года.

Сначала механизм планируют протестировать в трех регионах, после чего распространить на всю страну.

Как страхуют жилье в других странах

Подобные системы уже работают за рубежом.

В Турции обязательное страхование жилья от землетрясений через систему DASK появилось после разрушительного землетрясения 1999 года.

Во Франции с 1980-х годов действует модель CatNat. Страховые взносы аккумулируются в специальной системе, а государство обеспечивает дополнительную защиту через перестрахование. Схожий механизм действует в Испании.

«Принцип в этих странах похож: обязательная базовая страховка для населения, перестрахование и дополнительная поддержка государства в случае особо крупных катастроф», – говорит эксперт.

Какой вариант подойдет Казахстану

По мнению Диляры Сейтнуровой, казахстанская система должна строиться на нескольких принципах.

Размер взноса необходимо привязать к реальному уровню природных рисков в конкретном регионе. Систему должны совместно поддерживать государственный фонд, механизм перестрахования и частные страховые компании.

При этом у собственников должна оставаться возможность дополнительно застраховать жилье добровольно – уже с учетом его реальной стоимости.

Главный вопрос – будут ли люди доверять системе

Эксперт считает, что судьбу реформы во многом определит доверие населения.

Если механизм не объяснить заранее, обязательный платеж люди могут воспринять просто как еще один налог.

«Нужно открыто объяснить, куда поступают деньги, кто и какую компенсацию сможет получить и какую пользу дает эта система», – считает Сейтнурова.

Есть и еще один сложный вопрос – старые и аварийные дома. Именно они могут оказаться наиболее уязвимыми при землетрясениях, но механизм их страхования пока остается неясным.

«В сейсмических регионах самый большой риск зачастую связан со старыми домами. Но именно их страхование является наиболее сложным вопросом. Пока конкретного ответа на него нет», – отмечает эксперт.

По ее мнению, обязательное страхование жилья становится необходимостью, однако эффективность системы будет зависеть не столько от размера взносов, сколько от прозрачности механизма и того, насколько быстро и справедливо будут производиться первые выплаты.

При этом ждать введения обязательной системы владельцам жилья необязательно.