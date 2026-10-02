Опыт против молодости: эксперт оценил шансы Алимханулы в бою с Банком

Жанибек Алимханулы получил возможность побороться за вакантный титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе. Всемирная боксерская организация предписала командам казахстанца и датчанина Якоба Банка начать переговоры о проведении поединка.

Кто такой Банк, чем он может быть опасен для Алимханулы и какие слабые стороны есть у датского боксера, в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ рассказал американский журналист и эксперт по боксу Кевин Айол.

Ранее пояс WBO принадлежал британцу Хамзе Ширазу. Однако он отказался от обязательной защиты против казахстанца и освободил титул. После этого WBO предписала командам Алимханулы и Банка провести переговоры о поединке за вакантный пояс.

Кто такой Якоб Банк?

Якоб Банк – 25-летний боксер из Дании, выступающий во втором среднем весе.

Среди его соперников был бывший чемпион мира Уильям Скалл. Свой последний на данный момент бой Банк провел 25 июля 2026 года, победив Павла Аугустыника единогласным решением судей.

Хотя имя датчанина пока не так хорошо знакомо широкой аудитории, Кевин Айол считает его перспективным спортсменом.

«Банк пока малоизвестен большинству болельщиков, но он молод, талантлив и наверняка станет звездой в будущем», – отметил эксперт.

Чем Банк опасен для Жанибека?

По оценке Айола, сильные стороны Банка – атлетизм, подвижность и грамотная работа на дистанции. Датчанин хорошо использует джеб и способен сохранять высокий темп на протяжении всего чемпионского поединка.

«Он очень атлетичен и отлично перемещается из стороны в сторону. Умело контролирует дистанцию и обладает очень эффективным джебом. Он способен поддерживать высокий темп на протяжении всех 12 раундов», – рассказал эксперт.

Эти качества могут сделать Банка неудобным соперником. Алимханулы придется учитывать его активные перемещения и искать возможности для сокращения дистанции.

При этом, по словам Айола, в защите датчанина есть уязвимость, которой казахстанский боксер может воспользоваться.

«Иногда он держит руки слишком низко, что против такого точного панчера, как Жанибек, может стать проблемой», – подчеркнул Айол.

Почему Шираз освободил пояс?

Отказ Хамзы Шираза от титула изменил ситуацию в дивизионе и открыл возможность для проведения боя за вакантный пояс. При этом Айол не стал делать однозначных выводов о причинах решения британского боксера.

«Не знаю наверняка, почему Хамза решил освободить титул. Думаю, это немного ему навредит, но если в следующем бою он покажет хорошее выступление, то все будет в порядке», – сказал журналист.

Как антидопинговое дело может повлиять на Алимханулы?

Еще одной темой разговора стало возвращение Жанибека после антидопингового дела. В декабре 2025 года в допинг-пробе казахстанского боксера были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. По итогам расследования установлено, что препарат мог попасть в организм спортсмена непреднамеренно – во время лечения в одной из клиник Казахстана.

Айол подчеркнул, что не следил за разбирательством и поэтому не может оценивать конкретное решение по казахстанскому боксеру.

Говоря о подобных случаях в целом, журналист отметил, что возвращение после антидопинговых санкций не всегда наносит спортсменам серьезный репутационный ущерб.

«Немало боксеров возвращались после наказаний за нарушение антидопинговых правил, и это не слишком сильно им вредило. Возможно, для Жанибека на родине эта история будет иметь большее значение, но в мировом масштабе, думаю, ее влияние будет меньше», – считает Айол.

Говоря в целом о причинах положительных допинг-проб, журналист отметил, что иногда запрещенные вещества могут попасть в организм спортсмена вместе с загрязненными добавками. При этом он не утверждает, что именно это произошло в случае Алимханулы.

«Нередко спортсмены принимают добавки, загрязненные запрещенными веществами. Спортсменам элитного уровня следует использовать добавки, сертифицированные как безопасные для применения в спорте, однако многие этого не делают. Возможно, причина здесь именно в этом».

По мнению Айола, для дальнейшей репутации казахстанца важно, чтобы подобных случаев больше не происходило.

«Если в будущем подобных случаев не повторится, я не думаю, что это нанесет огромный ущерб его репутации», – добавил он.

Каким эксперт видит возможный бой?

Оценивая возможное противостояние Алимханулы и Банка, Айол отдает преимущество казахстанцу за счет его опыта. При этом журналист считает, что датчанин способен оказать серьезное сопротивление.

«Это очень интересный поединок, хотя многие недооценивают Банка. Я ставлю на победу Жанибека решением судей благодаря его опыту. Но Банк – сильный соперник и даст ему серьёзный бой».

Ранее Якоб Банк раскритиковал решение WBO назначить Алимханулы обязательным претендентом на титул чемпиона мира во втором среднем весе.