Более 10 тысяч человек уже посетили Digital Bridge 2026 в Астане

Международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026 в Астане уже посетили более 10 тысяч человек. Об этом рассказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков, передает BAQ.KZ.

По его словам, форум объединяет ведущие телекоммуникационные и IT-компании Казахстана и других стран, которые представляют свои разработки, обмениваются опытом и обсуждают новые подходы к использованию искусственного интеллекта.

На сегодняшний день, по нашей информации, форум уже посетили более 10 тысяч человек. Но сегодня только первый день основной программы, впереди ещё два дня, поэтому, думаю, эта цифра будет расти, – сообщил Сейсембеков.

пресс служба Digital Bridge

Он отметил, что Digital Bridge ежегодно позволяет оценить достижения Казахстана в сфере цифровизации и определить дальнейшие направления развития.

Для Казахстана этот форум – точка роста. Мы смотрим, насколько продвинулись за год, намечаем планы, получаем новые идеи от других государств и компаний. Не всегда нужно изобретать велосипед – иногда лучше перенять успешный опыт и сделать ещё лучше, – подчеркнул глава комитета.

По словам Сейсембекова, в мероприятии принимают участие многочисленные зарубежные делегации, представители международных технологических компаний, в том числе NVIDIA и OpenAI, а также ведущие эксперты в области искусственного интеллекта.

Где в Казахстане уже применяется ИИ

Отдельно председатель комитета высказался о внедрении искусственного интеллекта в различные отрасли экономики и государственного управления.

По его мнению, сегодня нет необходимости ограничивать применение ИИ только отдельными приоритетными направлениями. Существующая инфраструктура позволяет масштабировать технологии как в государственном, так и в частном секторе.

Преимущество искусственного интеллекта в том, что нам не обязательно определять какие-то отдельные приоритетные отрасли. С помощью AI-агентов и имеющейся инфраструктуры мы можем масштабировать эти решения. Уже сегодня искусственный интеллект применяется при предоставлении государственных услуг, улучшении бизнес-процессов и в других направлениях, – рассказал Сейсембеков.

Напомним, международный форум AI & Digital Bridge 2026 проходит в Астане с 1 по 3 октября. В этом году организаторы ожидают более 30 тысяч участников, свыше 300 спикеров и представителей более 100 технологических компаний.