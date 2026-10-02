Снег, морозы и ветер до 30 м/с: резкое похолодание идет на Казахстан

В Казахстане резко изменится погода. С 3 по 5 октября сразу в нескольких регионах ожидаются дождь со снегом, сильный ветер и заметное снижение температуры. Ночью местами ударят морозы до −5 градусов, а порывы ветра могут превышать 30 м/с.

Первыми похолодание почувствуют жители западных регионов. Уже 3 октября дождь со снегом прогнозируют в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

В Западно-Казахстанской области ночью температура местами опустится до −5 градусов. Днем будет всего +3…+8. Ветер усилится до 15–20 м/с, а 4 октября порывы местами достигнут 25 м/с.

В Актюбинской области дождь и снег ожидаются 3–4 октября. На западе и севере региона осадки будут сильными. Ночью местами похолодает до −5 градусов, днем – до +2…+7. Порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

В самом Актобе также пройдет дождь со снегом. Днем 3 октября температура опустится до +6…+8 градусов.

Сильный ветер и снег придут на север

3–4 октября непогода доберется до Костанайской области. Здесь также прогнозируют дождь со снегом, местами сильный. Ночью 4 октября температура на западе и севере области может опуститься до −5 градусов.

Ветер станет еще одной проблемой. Его порывы будут достигать 23–28 м/с, временами – 30 м/с и более.

4–5 октября дождь и снег ожидаются уже в Северо-Казахстанской области. К 5 октября ночью местами похолодает до −3 градусов, днем будет всего 0…+5.

В Петропавловске 5 октября ночью ожидается около 0…+2, днем – +2…+4 градуса.

В Астане дождь перейдет в снег

До столицы резкое похолодание доберется к вечеру 4 октября. В Астане ожидаются дождь и снег.

Если 4 октября днем будет еще +8…+10 градусов, то 5 октября температура опустится до 0…+2 ночью и +3…+5 днем.

При этом резко усилится ветер. 5 октября порывы составят 23–28 м/с, а днем временами могут достигать 30 м/с и более.

Похожая погода ожидается по всей Акмолинской области. На западе и севере региона ночью 5 октября возможны морозы до −3 градусов.

Похолодание пойдет дальше на восток

5 октября дождь со снегом прогнозируют в областях Ұлытау, Карагандинской и Павлодарской.

В области Ұлытау и Карагандинской области ночью местами ожидается до −3 градусов. Днем температура опустится примерно до 0…+5 градусов. Ветер временами будет усиливаться до 30 м/с и более.

В Павлодарской области 5 октября также пройдет дождь со снегом. На западе и севере осадки будут сильными. Днем ожидается +5…+10 градусов.

Юг тоже почувствует похолодание

Температура заметно снизится и на юге страны.

4 октября в Кызылординской области днем ожидается +10…+15 градусов, а на севере региона – около +7.

В Жамбылской области будет +15…+20, в горных районах – около +12. В Таразе температура днем опустится до +18…+20 градусов.

5 октября холоднее станет в Алматинской области и области Жетісу. Днем ожидается +10…+15 градусов, а в горах – около +5.