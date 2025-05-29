В Костанае при строительстве школы в микрорайоне "Береке" выявлены крупные финансовые нарушения — более 1,2 млрд тенге были перечислены подрядчику за работы, которых фактически не проводилось, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о строительстве средней школы на 980 мест. Проверка Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области показала: подрядная организация — ТОО "Лидер-НК" — получила бюджетные средства за невыполненные объёмы. Несоответствие между актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта было зафиксировано документально.

В адрес Управления строительства, архитектуры и градостроительства области вынесено предписание устранить нарушения и компенсировать ущерб. В рамках исполнения предписания Управление подало иск в суд с требованием вернуть средства и арестовать счета подрядчика. Суд встал на сторону государства, поддержав все требования.

Позже Управление добилось расторжения договора с ТОО и признания компании недобросовестным участником госзакупок. Дополнительно подан иск о взыскании неустойки на сумму 82,4 млн тенге.

По результатам всех процессов возбуждено исполнительное производство на общую сумму 1,2 млрд тенге, включая государственную пошлину.

Материалы аудита были переданы в Антикоррупционную службу, которая возбудила уголовное дело по статье 189 ч. 4 УК РК — "Присвоение или растрата вверенного имущества".

По состоянию на 1 апреля 2025 года завершена переоценка оставшихся работ. Победителем нового конкурса стало ТОО "СМТ и Компания", которому предстоит достроить школу.

Пока дети микрорайона "Береке" ждут свою школу, чиновникам и следователям предстоит завершить урок ответственности — на 1,2 миллиарда тенге.