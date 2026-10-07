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  • 12 моряков пострадали при атаке на танкер в Ормузском проливе

12 моряков пострадали при атаке на танкер в Ормузском проливе

Судно On Peace под панамским флагом подверглось обстрелу при попытке пройти через пролив.

7 Октября 2026, 00:12
АВТОР
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7 Октября 2026, 00:12
7 Октября 2026, 00:12
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Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. В результате атаки пострадали 12 членов экипажа.

В индийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на борту судна находились 19 членов экипажа, 17 из которых являются гражданами Индии. Среди пострадавших — 11 индийских моряков.

При содействии властей Омана пострадавших эвакуировали с судна и доставили для лечения в Эль-Хасаб.

В МИД Индии осудили нападение на торговое судно и выразили обеспокоенность продолжающимися атаками на суда в регионе.

Индийская сторона призвала к немедленному прекращению подобных нападений, а также к скорейшему восстановлению судоходства и торговли по международным водным путям.

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