12 моряков пострадали при атаке на танкер в Ормузском проливе

Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. В результате атаки пострадали 12 членов экипажа.

В индийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на борту судна находились 19 членов экипажа, 17 из которых являются гражданами Индии. Среди пострадавших — 11 индийских моряков.

При содействии властей Омана пострадавших эвакуировали с судна и доставили для лечения в Эль-Хасаб.

В МИД Индии осудили нападение на торговое судно и выразили обеспокоенность продолжающимися атаками на суда в регионе.

Индийская сторона призвала к немедленному прекращению подобных нападений, а также к скорейшему восстановлению судоходства и торговли по международным водным путям.