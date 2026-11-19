Через Кызылорду станет проще проезжать транзитному транспорту: вокруг города строят 12-километровую обходную магистраль. Новая четырехполосная дорога должна увести часть машин с городских улиц, сократить время в пути и сделать движение безопаснее. Строительство уже перешагнуло экватор – основные земляные работы близятся к завершению.

Проект реализуется с апреля 2026 года в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По данным «ҚазАвтоЖол», готовность земляных работ составляет около 80%: строители переместили более миллиона кубометров грунта из запланированных 1,29 миллиона.

На отдельных участках уже вырисовывается будущая магистраль. Нижние слои дорожного основания сформированы на протяжении 9,5 километра, верхний слой основания из асфальтобетона уложен на восьми километрах, а нижний слой асфальтобетонного покрытия – на семи.

Параллельно возводят сопутствующую инфраструктуру. Из восьми водопропускных труб смонтированы семь. Продолжается строительство моста, транспортной развязки и двух скотопрогонов. Также проект предусматривает две разворотные площадки.

Работы идут с привлечением 125 специалистов и 85 единиц дорожно-строительной техники. Проектная документация готова на 90%.

После завершения строительства транзитный транспорт сможет обходить город, не перегружая его улицы. Это должно улучшить условия для местных автомобилистов, повысить безопасность движения и укрепить транспортно-логистические возможности Кызылординской области.