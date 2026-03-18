В Алматинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» выявлены иностранные граждане, незаконно осуществлявшие трудовую деятельность, передает BAQ.kz.

Мероприятие проходит с 17 по 20 марта и направлено на выявление нарушений миграционного законодательства и обеспечение общественной безопасности.

Уже в первый день сотрудники миграционной службы пресекли 277 правонарушений.

В приемник-распределитель помещены 18 иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в Казахстане.

К административной ответственности привлечены 53 гражданина Казахстана, допустившие нарушения, связанные с привлечением иностранной рабочей силы.

По решению суда 9 иностранцев выдворены за пределы страны.

В частности, в Енбекшиказахском районе на одном из строительных объектов выявлены 12 граждан соседнего государства, которые работали без соответствующих разрешений.

«Они осуществляли трудовую деятельность без оформленных документов», - сообщили в полиции.

Правоохранительные органы отмечают, что подобные мероприятия проводятся в рамках принципа «Закон и порядок» и направлены на обеспечение безопасности граждан и соблюдение законодательства.