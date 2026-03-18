12 нелегальных мигрантов работали на стройке в Алматинской области
По решению суда 9 иностранцев выдворены за пределы страны.
В Алматинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» выявлены иностранные граждане, незаконно осуществлявшие трудовую деятельность, передает BAQ.kz.
Мероприятие проходит с 17 по 20 марта и направлено на выявление нарушений миграционного законодательства и обеспечение общественной безопасности.
Уже в первый день сотрудники миграционной службы пресекли 277 правонарушений.
В приемник-распределитель помещены 18 иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в Казахстане.
К административной ответственности привлечены 53 гражданина Казахстана, допустившие нарушения, связанные с привлечением иностранной рабочей силы.
По решению суда 9 иностранцев выдворены за пределы страны.
В частности, в Енбекшиказахском районе на одном из строительных объектов выявлены 12 граждан соседнего государства, которые работали без соответствующих разрешений.
«Они осуществляли трудовую деятельность без оформленных документов», - сообщили в полиции.
Правоохранительные органы отмечают, что подобные мероприятия проводятся в рамках принципа «Закон и порядок» и направлены на обеспечение безопасности граждан и соблюдение законодательства.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана
- В Казахстане начался призыв: кого и куда направят служить