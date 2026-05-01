В Астане загорелась квартира

На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Г. Мусрепова города Астаны, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение в квартире на 4-м этаже на малой площади. Самостоятельно эвакуировались 25 человек из них 7 детей. Не допущено распространение огня на другие квартиры. Причина пожара устанавливается.