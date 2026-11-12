12 полицейских пострадали при нападении на патруль в Пакистане
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По данным спасательной службы, в больницу доставили 12 сотрудников полиции. Reuters сообщает о 11 погибших, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Не менее 12 полицейских получили ранения в результате нападения на патруль в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Инцидент произошёл во время операции против незаконной добычи полезных ископаемых, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на DAWN.
Как сообщил представитель спасательной службы Джавад Африди, полицейский отряд попал под обстрел. После нападения 12 сотрудников доставили в больницу.
По словам Африди, более точные сведения о числе пострадавших и возможных погибших будут обнародованы позднее.
Между тем Reuters сообщает о 11 погибших полицейских. Однако власти Пакистана пока не подтвердили эту информацию.
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