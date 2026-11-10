Жена Нуртаса Адамбая заявила, что он попал под влияние секты

Супруга казахстанского режиссёра Нуртаса Адамбая Галия Адамбай опубликовала серию сторис, в которых заявила, что её муж находится под влиянием религиозной группы. Она также выразила обеспокоенность ситуацией и сообщила, что готова представить документы и заключения специалистов.

Вот так работает секта. Страдают дети и жены. Я приложу все документы и заключения специалистов. Придет время. Пока мои дети в приоритете. (...) Это только малая, сотая часть того бреда, того каменного века, того Афганистана, который притащил Нуртас из этой секты, — написала она в Instagram.

Со страницы Галии Адамбай в Instagram

В другой публикации Галия заявила, что не несёт ответственности за слова и действия супруга, а также призвала окружающих внимательнее относиться к людям, которые дают религиозные советы.

В последние годы Нуртас Адамбай стал известен не только как режиссёр комедийных фильмов, но и своими высказываниями на религиозные и общественные темы. В 2022 году он выступал против показа мультфильма «Базз Лайтер» из-за сцены с однополой парой, а также критиковал некоторые голливудские фильмы.

В сентябре 2026 года в интервью Канату Бейсекееву режиссёр признался, что раньше слишком категорично высказывался о религии и навязывал окружающим собственные взгляды. Он также признал, что раньше выступал на свадьбах с религиозными наставлениями, хотя не являлся специалистом в этой области.

При этом режиссёр подчеркнул, что больше не хочет выдавать личные убеждения за единственно правильную позицию. Ранее Адамбай рассказывал, что живёт в США.