Кто может остаться без наследства в Казахстане: четыре случая из судебной практики

Квартира, семейный дом или накопления умершего родственника могут стать причиной многолетних судебных споров. Причем потерять право на наследство рискуют даже близкие родственники. Верховный суд Казахстана изучил судебную практику и разобрал ситуации, когда наследникам отказывали в имуществе, а решения нижестоящих судов приходилось пересматривать.

В обобщении судебной практики за 2021–2023 годы рассмотрены споры о пропущенных сроках, обязанностях детей перед родителями, отказе от наследства и правах супругов, которые давно перестали жить вместе.

Пропустили срок и вспомнили о наследстве спустя годы

По общему правилу наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня его открытия. Восстановить пропущенный срок можно через суд, но причины должны быть уважительными.

Верховный суд разъяснил, что к таким обстоятельствам могут относиться болезнь наследника и другие препятствия, которые мешали своевременно подать заявление.

«Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела».

В одном из рассмотренных споров наследники попытались восстановить права на имущество после смерти родственника в 1998 году.

Одна из заявительниц ссылалась на длительное проживание в Швеции, отсутствие тесного общения с семьей и незнание обстоятельств оформления наследства.

Апелляционный суд удовлетворил требования, но Верховный суд признал такое решение необоснованным. Женщина знала о смерти отца, неоднократно приезжала в Казахстан и могла обратиться к нотариусу.

«Факт проживания в другой стране не препятствовал истцу в реализации своих наследственных прав, однако к нотариусу с заявлением о принятии наследства она не обращалась», - говорится в материалах суда.

В другом деле внучка попыталась получить долю квартиры после смерти бабушки в 2007 году. Она объясняла пропуск срока незнанием закона и ошибочным представлением о своей очередности наследования.

Верховный суд установил, что женщина знала о смерти бабушки, а ранее уже занималась оформлением наследственных документов. В восстановлении срока ей отказали.

При этом законодательство допускает фактическое принятие наследства. Например, если наследник пользуется имуществом, оплачивает его содержание или принимает меры по сохранности. В таком случае вопрос может решаться через подтверждение факта принятия наследства, а не восстановление пропущенного срока.

Можно ли лишить детей наследства, если они не помогали родителям

Отсутствие заботы о пожилых родителях может иметь последствия при распределении наследства. Закон допускает устранение от наследования совершеннолетних трудоспособных детей, которые уклонялись от содержания нетрудоспособных родителей, нуждавшихся в помощи.

Но одного заявления о том, что дети не навещали или не поддерживали родителя, недостаточно. Суд должен установить обстоятельства дела.

Показательный спор рассматривался в Усть-Каменогорске. После смерти мужчины его сестра потребовала признать детей умершего недостойными наследниками.

При жизни мужчина имел инвалидность первой группы. В 2018 году он обращался в суд с требованием о взыскании алиментов с детей. Позднее стороны заключили медиативное соглашение, по которому отец отказался от алиментов, а дети обязались не претендовать на его имущество, включая будущее наследство.

После смерти отца дети все же обратились к нотариусу.

Местные суды отказали в иске сестры, сославшись на отсутствие судебного решения о взыскании алиментов.

Верховный суд обратил внимание на ошибочность такого подхода.

«Действующее законодательство не содержит прямого указания о том, что уклонение совершеннолетних детей от выполнения возложенных в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя должно подтверждаться только решением суда о взыскании алиментов».

В обобщении разъясняется, что такие обстоятельства могут подтверждаться любыми доказательствами, полученными законным способом.

При этом сам факт конфликта между родителями и детьми еще не означает автоматического лишения наследства. Необходимо доказать предусмотренные законом основания.

Отказалась от наследства и в 76 лет осталась без жилья

Одна из наиболее тяжелых историй произошла в Шымкенте. После смерти дочери пожилая женщина подписала отказ от наследства в пользу другого человека.

Позднее пенсионерка обратилась в суд, заявив, что находилась в подавленном и болезненном состоянии, не понимала значения своих действий и поддалась уговорам.

Ситуация осложнялась тем, что ранее женщина продала собственный дом из-за онкологического заболевания. Полученные деньги она разделила между пятью детьми.

Впоследствии 76-летняя пенсионерка осталась без собственного жилья и оказалась в кризисном центре.

Суд первой инстанции признал отказ от наследства недействительным, но апелляция отменила это решение.

Верховный суд признал выводы апелляционной инстанции незаконными и необоснованными. При рассмотрении дела учитывалось заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому женщина в момент подписания отказа не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

«В случаях, когда отказ от наследства не был добровольным (совершен под принуждением со стороны других лиц, ввиду обмана или заблуждения и т.п.), наследник вправе оспорить его в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ГК для признания сделки недействительной».

При этом обычный отказ от наследства нельзя просто отменить по собственному желанию. Для его оспаривания необходимы предусмотренные законом основания.

Не разводились 36 лет. Кто получил право на наследство

Еще один спор возник в области Абай. Супруги состояли в зарегистрированном браке с 1969 года, но фактически прекратили семейные отношения в 1986 году.

Развод официально не оформляли. При этом мужчина длительное время проживал отдельно, а женщина приобрела квартиру.

После ее смерти сын обратился в суд с требованием признать квартиру личной собственностью матери и устранить отца от наследования.

Суды установили, что супруги проживали раздельно более 36 лет. Это подтвердили обстоятельства приобретения недвижимости и свидетельские показания.

Верховный суд привел соответствующее положение Гражданского кодекса.

«По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства проживали раздельно».

В рассмотренном деле суд установил основания для устранения супруга от наследования по закону.

При этом длительное раздельное проживание само по себе не прекращает зарегистрированный брак. Для устранения супруга от наследования необходимо судебное решение и доказательства предусмотренных законом обстоятельств.

Что следует учитывать при оформлении наследства

Верховный суд обратил внимание на ошибки, которые встречались при рассмотрении наследственных споров. В частности, суды иногда восстанавливали сроки без уважительных причин, хотя наследники уже фактически приняли имущество.

В других случаях не учитывались обстоятельства отказа от наследства, доказательства уклонения от содержания родителей или длительного прекращения семейных отношений.

Судебная практика показывает, что степень родства не всегда определяет окончательное право на имущество. Значение имеют сроки, действия самого наследника, документы и обстоятельства конкретного дела.

Материал подготовлен на основании обобщения судебной практики Верховного суда Казахстана по делам о наследовании за 2021–2023 годы.