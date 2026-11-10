Вымогательство и школьная иерархия: в Жамбылской области завершили расследование гибели трёх детей

В селе Каракемер Жамбылской области среди школьников действовала неформальная структура с собственной иерархией, правилами подчинения и наказаниями. Следствие установило факты вымогательства и причинно-следственную связь между этими действиями и гибелью троих несовершеннолетних. Дело уже передано в суд.

Досудебное расследование завершили специальные прокуроры Жамбылской области. По материалам дела, так называемая «Система» действовала среди учащихся школ села Каракемер Кордайского района. У неё была определённая внутренняя структура, участники которой подчинялись установленным правилам и применяли меры наказания.

Как сообщили в прокуратуре, собранные доказательства свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между фактами вымогательства и гибелью трёх несовершеннолетних.

Обвинения предъявлены семерым подозреваемым. Двое из них обвиняются не только в вымогательстве, совершённом группой лиц, но и в доведении до самоубийства. Они заключены под стражу.

Действия ещё пятерых фигурантов квалифицированы по статье о вымогательстве. В отношении них избраны иные меры пресечения.

Деятельность неформальной структуры пресечена. Кроме того, прокуроры дали правовую оценку действиям компетентных органов и внесли представления об устранении причин и условий, которые могли способствовать совершению правонарушений. Сейчас эти документы находятся на рассмотрении.

23 октября 2026 года уголовное дело направили в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области. Теперь обстоятельства трагедии предстоит оценить суду.

В прокуратуре напоминают, что виновность обвиняемых будет установлена только вступившим в законную силу приговором суда. Иные сведения досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.