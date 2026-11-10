Легендарный Таразский сахарный завод снова принимает свеклу
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В Жамбылской области заново запускают Таразский сахарный завод, на его возрождение привлекли 12,4 млрд теңге частных инвестиций. После модернизации он сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн сахарной свеклы в год, а в соседнем районе планируют построить завод в четыре раза мощнее.
Ход работ проверил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы во время поездки в регион.
Восстанавливать завод начали в 2025 году. Сейчас строительно-монтажные работы на основных объектах закончены, привезено оборудование для приемки, мойки и переработки свеклы, очистки сока, выпаривания, кристаллизации и центрифугирования. Подготовка инфраструктуры продолжается.
С помощью государства заводу увеличили мощности газо- и электроснабжения. Свеклу уже принимают по утвержденному графику. В сутки предприятие сможет перерабатывать 3 тыс. тонн сырья.
В Байзакском районе планируют построить еще один сахарный завод, рассчитанный на переработку более 1 млн тонн свеклы в год.
Сырья в регионе хватает. В этом году сахарную свеклу в Жамбылской области посеяли на 9,9 тыс. га, по предварительным прогнозам, соберут около 450 тыс. тонн при урожайности до 100 тонн с гектара.
В Шуском районе построят завод глубокой переработки кукурузы. Он будет выпускать аминокислоты, крахмал и глюкозу по безотходной технологии. Сначала предприятие будет перерабатывать до 500 тыс. тонн кукурузы в год, позже мощность хотят довести до 3 млн тонн.
Всего в Казахстане планируют реализовать шесть крупных проектов по глубокой переработке пшеницы, кукурузы и других культур общей мощностью до 6 млн тонн сырья в год. Все они должны заработать до конца 2029 года.
«Глава государства в Послании народу Казахстана особо подчеркнул необходимость развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Это стратегически важное направление для повышения эффективности всего АПК», – отметил Ермек Кенжеханулы.
По словам вице-министра, задача в том, чтобы уйти от продажи сельхозпродукции в виде сырья и выпускать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Такие проекты не только расширяют возможности отечественных аграриев, но и создают основу для роста промышленного производства, укрепления продовольственной безопасности и увеличения экспорта казахстанской продукции», – подчеркнул он.
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