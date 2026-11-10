Кафе в жилых домах могут приостановить работу за нарушения пожарной безопасности
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Работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, расположенных на первых этажах жилых комплексов, может быть приостановлена через суд, если они не соблюдают требования пожарной безопасности. Об этом на брифинге в Правительстве заявил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, передает BAQ.KZ.
По словам главы ведомства, во время обходов жилых домов сотрудники МЧС уделяют внимание и коммерческим объектам. Специалисты проводят профилактические беседы с предпринимателями, разъясняют требования пожарной безопасности. Кроме того, совместно с руководителями объектов организуют учения по действиям при пожаре.
Министр также призвал жильцов не оставаться равнодушными к соблюдению требований безопасности. Если граждане заметят нарушения правил пожарной безопасности в кафе или другом заведении общепита, они могут обратиться с жалобой в территориальный департамент по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, на основании поступивших обращений специалисты проверят объект и примут меры в соответствии с законодательством.
«Если нарушения подтвердятся, будут применены меры административного воздействия. Также выдаётся предписание с указанием срока устранения выявленных недостатков. По истечении установленного срока проводится внеплановая проверка, чтобы установить, устранены ли нарушения», — ответил Мурат Муханов.
Министр предупредил о том, что если владельцы объекта не устранят выявленные недостатки в установленный срок, его деятельность может быть приостановлена по решению суда.
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