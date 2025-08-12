15 августа в Астане пройдет пресс-конференция, посвящённая запуску первого в истории Центральной Азии международного музыкального конкурса Silk Way Star, передает BAQ.KZ.

Это масштабное событие откроет новый формат музыкальных шоу в регионе и станет главной культурной премьерой года.

На одной сцене встретятся исполнители из 12 стран — от Азербайджана до Южной Кореи. Участники представят зрителям современные интерпретации традиционной музыки своих народов, демонстрируя уникальное звучание и богатство культур.

Съёмки конкурса стартуют 20 августа, а гранд-финал пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала "Jibek Joly / Silk Way" и на ведущих телеканалах стран-участниц.

Во время пресс-конференции организаторы расскажут о формате шоу, составе жюри, а также медийных возможностях для представителей СМИ, включая эксклюзивные интервью, закулисные съёмки и спецпроекты.