В Мангистауской области полным ходом идёт реализация национального проекта "Келешек мектеп", нацеленного на создание современной и доступной образовательной инфраструктуры, передает BAQ.KZ. В рамках проекта в регионе планируется построить 13 новых школ, рассчитанных на 12 600 учащихся.

Уже в декабре 2024 года были завершены и введены в эксплуатацию первые четыре учебных заведения. В текущем году продолжается строительство ещё девяти школ, которые откроют двери для более чем 8 тысяч учеников. Параллельно ведётся разработка проектно-сметной документации ещё для восьми школ, рассчитанных на 9,4 тысячи ученических мест.

Дополнительно в регионе за счёт инвесторов-недропользователей строится школа на 1200 мест, что свидетельствует о привлечении частных ресурсов к решению социальных задач.

Особое внимание уделяется не только строительству новых объектов, но и модернизации существующих. В соответствии с поручением Главы государства, в рамках масштабного обновления 1300 школ по всей стране, в период с 2025 по 2027 год капитальный ремонт будет проведён в 21 школе Мангистауской области. Уже в этом году планируется текущий ремонт в 144 школах региона.

К слову, проект "Келешек мектеп" стал важным шагом к созданию качественной образовательной среды для подрастающего поколения.