19 ноября в Казахстане ожидаются снег, метель, гололёд, туман и сильный ветер. В южных регионах прогнозируют дожди и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях страны. В Павлодарской области, а также в Павлодаре ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области и области Абай ночью и утром местами будет туман.

Днём в отдельных районах усилится ветер с порывами до 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске также прогнозируют туман. В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололёд, днём — дождь со снегом. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В Петропавловске прогнозируется аналогичная погода, ветер усилится до 15–20 м/с. В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются снег, метель и гололёд.

В Костанае также прогнозируют усиление ветра до 15–20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами пройдут небольшой снег, ожидается гололёд и туман. В Кызылординской области прогнозируют туман и гололёд, а в отдельных районах — высокую пожарную опасность. В Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром местами будет туман. В Атырауской и Мангистауской областях также прогнозируют туман, в Мангистауской области порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В Алматинской области и Алматы ночью и утром ожидается туман. В горных районах города и области ветер усилится до 15–20 м/с. В отдельных районах Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестанской области днём ожидаются дождь и гроза, местами усилится ветер. В Шымкенте также прогнозируют дождь, грозу и порывы ветра до 15–20 м/с. В Жамбылской области ночью и утром местами будет туман, а в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В области Жетісу ночью и утром в горных районах прогнозируют туман. В районе Алакольских озёр днём порывы ветра достигнут 15–20 м/с. В области Ұлытау ночью и утром местами ожидается туман. В Карагандинской области и Караганде также прогнозируют туман. Водителям и пешеходам следует учитывать погодные условия и быть осторожными на дорогах.