На стадионе "Астана Арена" 21 сентября состоялось одно из самых ожидаемых событий года - концерт легендарной поп-группы Backstreet Boys. Шоу собрало более 12 тысяч туристов из 45 стран, среди которых Германия, Польша, Франция, Турция, Финляндия, Чехия, Сербия, Греция, Азербайджан, Узбекистан и другие, передает BAQ.KZ.

Организаторы концерта компания "Астана Концерт" задали дресс-код Total White, который создал атмосферу единства и стиля. В соцсетях Казахстана тем временем популярность набрал тренд #GetReadyWithMe, где фанаты делились подготовкой к встрече со своими кумирами.

Выступление Backstreet Boys стало не просто концертом, а масштабным культурным событием, вошедшим в историю столицы. Группа, продавшая свыше 130 миллионов альбомов по всему миру, включила Астану в мировое турне. В этом году музыканты уже установили рекорд в Лас-Вегасе: их шоу в комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — билеты разошлись в количестве 500 тысяч за один день.