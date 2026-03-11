Сегодня 2026, 13:40

Сегодня 2026, 13:40

В Казахстане временно закрыли 12 участков автодорог республиканского значения из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.kz. Ограничения введены для всех видов транспорта.

Где закрыты дороги

В Костанайской области движение ограничено на участке трассы

«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» (км 340–377) — от Аркалыка до границы Акмолинской области.

В Акмолинской области закрыты сразу несколько участков дорог республиканского значения:

«Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 18–232) — Астана – Щучинск;

«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ» (км 278–16) — Атбасар – Астана;

«Жаксы – Есиль – Бенелук» (км 0–82) — Жаксы – Бузулук;

«Костанай – Аулиеколь – Сурган» (км 232–260) — граница Костанайской области – Сурган;

«Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 313–341) — Гранитный – граница Северо-Казахстанской области;

«Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту» (км 0–18);

«Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 304–232) — Кокшетау – Щучинск;

«Кокшетау – Атбасар» (км 0–184) — Кокшетау – Атбасар.

В Северо-Казахстанской области ограничение введено на трассе

«Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)» (км 492–522) — от Мамлютского кольца до пункта пропуска Жана Жол.

В Актюбинской области движение закрыто на двух участках трассы «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР»:

км 965–1153 — Карабутак – Иргиз;

км 0–39 — Северный обход Актобе.

Когда откроют дороги

Предварительно движение на большинстве закрытых участков планируют восстановить 12 марта около 08:00–09:00, если погодные условия улучшатся.

Дополнительную информацию водители могут получить в любое время по номеру колл-центра 1403.