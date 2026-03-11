12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий движение временно ограничили на республиканских трассах сразу в нескольких регионах страны. Ограничения действуют в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Сегодня 2026, 13:40
В Казахстане временно закрыли 12 участков автодорог республиканского значения из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.kz. Ограничения введены для всех видов транспорта.

Где закрыты дороги

В Костанайской области движение ограничено на участке трассы
«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» (км 340–377) — от Аркалыка до границы Акмолинской области.
 
В Акмолинской области закрыты сразу несколько участков дорог республиканского значения:
  • «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 18–232) — Астана – Щучинск;
  • «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ» (км 278–16) — Атбасар – Астана;
  • «Жаксы – Есиль – Бенелук» (км 0–82) — Жаксы – Бузулук;
  • «Костанай – Аулиеколь – Сурган» (км 232–260) — граница Костанайской области – Сурган;
  • «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 313–341) — Гранитный – граница Северо-Казахстанской области;
  • «Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту» (км 0–18);
  • «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» (км 304–232) — Кокшетау – Щучинск;
  • «Кокшетау – Атбасар» (км 0–184) — Кокшетау – Атбасар.
 
В Северо-Казахстанской области ограничение введено на трассе
«Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)» (км 492–522) — от Мамлютского кольца до пункта пропуска Жана Жол.
 
В Актюбинской области движение закрыто на двух участках трассы «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР»:
  • км 965–1153 — Карабутак – Иргиз;
  • км 0–39 — Северный обход Актобе.

Когда откроют дороги

Предварительно движение на большинстве закрытых участков планируют восстановить 12 марта около 08:00–09:00, если погодные условия улучшатся.
 
Дополнительную информацию водители могут получить в любое время по номеру колл-центра 1403.

