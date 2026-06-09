Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США
За три месяца Трамп провёл более 3 600 биржевых сделок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дональд Трамп резко изменил инвестиционную стратегию. Если в первый год второго президентского срока он предпочитал облигации, то в 2026 году сделал ставку на акции крупнейших технологических компаний США. Nvidia, Microsoft, Amazon, Oracle и другие гиганты оказались среди его покупок. На основе официальной декларации OGE и данных американских СМИ разбираем, во что инвестирует президент США и почему эти сделки привлекли внимание рынка.
За январь–март президент совершил более 3 600 отдельных операций, по подсчётам Bloomberg, свыше 40 сделок в день.
Главное изменение – смена стратегии
Это разворот в личной тактике Трампа: в первый год второго срока он в основном избегал акций и держал облигации, а в 2026-м перешёл к скупке отдельных корпоративных бумаг и прежде всего технологических.
Куда и в каких объёмах вложился Трамп
В первом квартале 2026 года основной упор в покупках Дональд Трамп сделал на полупроводники и компании ИИ-сектора. Акции Nvidia он брал дважды 6 января на $500 тыс.–$1 млн и 10 февраля ещё на $1–5 млн; AMD набрал не менее чем на $740 тыс. за квартал (начиная с 6 января), Broadcom более чем на $1 млн (суммарная позиция превысила $1,58 млн), Texas Instruments на $1–5 млн.
В сегменте ИТ и облачных сервисов картина смешанная: Microsoft он одновременно и докупал ($1–5 млн), и продавал ($5–25 млн, 10 февраля), Oracle проходил и на покупку, и на продажу в пределах $1–5 млн, а пакеты Adobe и ServiceNow он нарастил примерно на $1–5 млн каждый. Из «железа» и техники Apple на $2,05–7,2 млн (общая позиция от $2,7 млн) и Dell на $1–5 млн (10 февраля). Отдельно стоят крупные имена вне ИТ: Boeing и Costco, каждое не менее чем на $1 млн.
По Amazon операции шли в обе стороны, покупка на $1–5 млн и продажа на $5–25 млн (10 февраля); Meta он продавал на $5–25 млн в тот же день. Среди компаний с госконтрактами – Palantir (чистая покупка от $260 тыс. за квартал) и Axon на $1–5 млн (10 февраля). В медиасекторе Трамп активно тасовал бумаги: Netflix покупал минимум на $571 тыс. и продавал минимум на $1,3 млн, Disney покупка от $364 тыс. и продажа от $1,1 млн, Comcast докупал не менее чем на $1,08 млн, а Warner Bros. Discovery, Paramount и Fox брал небольшими пакетами от $15 до $45 тыс. Наконец, в широкий рынок он вложился через фонд индекса S&P 500 на $1–5 млн.
Отметим, что все суммы – это задекларированные диапазоны (форма OGE 278-T), а не точные значения.
Сколько всего: общая сумма
Отметим, что декларация OGE – это отчёт об операциях (форма 278-T): он показывает диапазоны сумм сделок, а не итоговый размер позиций.
- Оборот за квартал. Совокупный заявленный объём всех операций Q1 2026 – от $220 млн до $750 млн. Важно понимать, что это не «стоимость портфеля», а оборот (покупки + продажи) за три месяца.
- Что не входит. Эти формы не включают взаимные фонды, гособлигации США и недвижимость, поэтому реальный размер активов они занижают.
- Крупнейшая отдельная позиция. Доля в Trump Media & Technology Group (тикер DJT) задекларирована «свыше $500 млн» и по масштабу превосходит все биржевые сделки.
- Полную картину активов покажет годовая декларация, ожидаемая позже в 2026 году.
- Общее состояние Трампа Forbes оценивает в $6,1 млрд.
Зачем – три логики
Ставка на ИИ и полупроводники. Костяк покупок Трампа, – это компании на волне бума искусственного интеллекта: Nvidia, AMD, Broadcom, Texas Instruments, Microsoft, Oracle, Palantir. Nvidia – самая дорогая компания мира: она проектирует чипы, без которых невозможно развитие ИИ.
Крупные госпоставщики. Трамп вложился в подрядчиков государства: Microsoft, Boeing, Amazon и Alphabet. Часть сделок совпала по времени с благоприятными для этих компаний событиями: акции Nvidia куплены 6 января, за неделю до одобрения Минторгом продажи части чипов в Китай. Эти совпадения зафиксировал NOTUS; причинной связи декларации не показывают.
Решения принимает не сам президент – официальная версия. Белый дом заявил, что активы Трампа находятся в трасте под управлением его детей и конфликта интересов нет; Трамп-организация уточнила, что счетами управляют сторонние финансовые институты через «автоматизированные инвестиционные процессы», без участия семьи. Косвенно это подтверждает сам масштаб: глава стратегии Interactive Brokers Стив Сосник отмечает, что вести десятки сделок в день под силу лишь тому, кто занят рынком полный рабочий день, то есть темп указывает на профессиональное управление, а не на ручную торговлю владельца.
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области