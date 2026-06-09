Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США

Дональд Трамп резко изменил инвестиционную стратегию. Если в первый год второго президентского срока он предпочитал облигации, то в 2026 году сделал ставку на акции крупнейших технологических компаний США. Nvidia, Microsoft, Amazon, Oracle и другие гиганты оказались среди его покупок. На основе официальной декларации OGE и данных американских СМИ разбираем, во что инвестирует президент США и почему эти сделки привлекли внимание рынка.

За январь–март президент совершил более 3 600 отдельных операций, по подсчётам Bloomberg, свыше 40 сделок в день.

Главное изменение – смена стратегии

Это разворот в личной тактике Трампа: в первый год второго срока он в основном избегал акций и держал облигации, а в 2026-м перешёл к скупке отдельных корпоративных бумаг и прежде всего технологических.

Куда и в каких объёмах вложился Трамп

В первом квартале 2026 года основной упор в покупках Дональд Трамп сделал на полупроводники и компании ИИ-сектора. Акции Nvidia он брал дважды 6 января на $500 тыс.–$1 млн и 10 февраля ещё на $1–5 млн; AMD набрал не менее чем на $740 тыс. за квартал (начиная с 6 января), Broadcom более чем на $1 млн (суммарная позиция превысила $1,58 млн), Texas Instruments на $1–5 млн.

В сегменте ИТ и облачных сервисов картина смешанная: Microsoft он одновременно и докупал ($1–5 млн), и продавал ($5–25 млн, 10 февраля), Oracle проходил и на покупку, и на продажу в пределах $1–5 млн, а пакеты Adobe и ServiceNow он нарастил примерно на $1–5 млн каждый. Из «железа» и техники Apple на $2,05–7,2 млн (общая позиция от $2,7 млн) и Dell на $1–5 млн (10 февраля). Отдельно стоят крупные имена вне ИТ: Boeing и Costco, каждое не менее чем на $1 млн.

По Amazon операции шли в обе стороны, покупка на $1–5 млн и продажа на $5–25 млн (10 февраля); Meta он продавал на $5–25 млн в тот же день. Среди компаний с госконтрактами – Palantir (чистая покупка от $260 тыс. за квартал) и Axon на $1–5 млн (10 февраля). В медиасекторе Трамп активно тасовал бумаги: Netflix покупал минимум на $571 тыс. и продавал минимум на $1,3 млн, Disney покупка от $364 тыс. и продажа от $1,1 млн, Comcast докупал не менее чем на $1,08 млн, а Warner Bros. Discovery, Paramount и Fox брал небольшими пакетами от $15 до $45 тыс. Наконец, в широкий рынок он вложился через фонд индекса S&P 500 на $1–5 млн.

Отметим, что все суммы – это задекларированные диапазоны (форма OGE 278-T), а не точные значения.

Сколько всего: общая сумма

Отметим, что декларация OGE – это отчёт об операциях (форма 278-T): он показывает диапазоны сумм сделок, а не итоговый размер позиций.

Зачем – три логики

Ставка на ИИ и полупроводники. Костяк покупок Трампа, – это компании на волне бума искусственного интеллекта: Nvidia, AMD, Broadcom, Texas Instruments, Microsoft, Oracle, Palantir. Nvidia – самая дорогая компания мира: она проектирует чипы, без которых невозможно развитие ИИ.

Крупные госпоставщики. Трамп вложился в подрядчиков государства: Microsoft, Boeing, Amazon и Alphabet. Часть сделок совпала по времени с благоприятными для этих компаний событиями: акции Nvidia куплены 6 января, з а неделю до одобрения Минторгом продажи части чипов в Китай. Эти совпадения зафиксировал NOTUS; причинной связи декларации не показывают.

Решения принимает не сам президент – официальная версия. Белый дом заявил, что активы Трампа находятся в трасте под управлением его детей и конфликта интересов нет; Трамп-организация уточнила, что счетами управляют сторонние финансовые институты через «автоматизированные инвестиционные процессы», без участия семьи. Косвенно это подтверждает сам масштаб: глава стратегии Interactive Brokers Стив Сосник отмечает, что вести десятки сделок в день под силу лишь тому, кто занят рынком полный рабочий день, то есть темп указывает на профессиональное управление, а не на ручную торговлю владельца.