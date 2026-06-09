Туристам станет легче добираться до Борового: на курорте обновят вокзал и транспортную инфраструктуру

Курорт Бурабай готовится к летнему туристическому сезону. В числе инфраструктурных проектов – открытие модернизированного железнодорожного вокзала в Щучинске. После реконструкции объект сможет принимать больше пассажиров и обеспечит более комфортные условия для туристов, прибывающих в курортную зону.

"В ближайшее время будет введен в эксплуатацию обновленный железнодорожный вокзал города Щучинска. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную доступность курорта", – сообщил на заседании Правительства аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Для удобства отдыхающих от вокзала до основных туристических объектов Бурабая организуют автобусные маршруты.

"Будет обеспечено автобусное сообщение между железнодорожным вокзалом и курортной зоной Бурабай, что позволит туристам быстро и комфортно добираться до мест отдыха", – отметил аким.

Что с мобильной связью и интернетом

Кроме того, до июля в курортной зоне планируется установить дополнительные антенно-мачтовые сооружения для улучшения качества мобильной связи и доступа к интернету.

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Любителям премиального отдыха в Бурабае вскоре станут доступны новые объекты высокого класса. Уже в июле планируется открытие гостиничного комплекса Millennium Peak, а в декабре первых гостей примет пятизвездочный Radisson Blu Burabay. Также готовятся проекты строительства отеля Dolce by Wyndham и четырехзвездочного Holiday Inn Resort Burabay.

Общий объем инвестиций в создание новых сетевых отелей категории 4 и 5 звезд превышает 50 млрд тенге, что делает проект одним из крупнейших в туристической отрасли региона.

Дополнит курортную инфраструктуру современный конгресс-центр, проект которого сейчас проходит государственную экспертизу.

Новый экопарк и развитие туристических маршрутов

Одной из главных новинок этого года стал новый экопарк в Щучинске. Пространство объединяет культурные, спортивные и прогулочные зоны и рассчитано как на жителей города, так и на туристов.

Для подготовки курортной зоны к сезону из местного бюджета выделили более 2 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию коммунальной и туристической инфраструктуры.

В частности, завершается строительство 78 километров сетей водоснабжения и водоотведения в Щучинске, прокладываются почти 10 километров электросетей в поселке Бурабай, а также продолжается ремонт дорог в курортной зоне.

Туристическая инфраструктура

В Бурабае уже построены восемь смотровых площадок, открыта парковая зона, оборудованы 48 пикниковых площадок и создана десятикилометровая велосипедная дорожка.

"На сегодняшний день здесь уже построены 8 смотровых площадок, открыта парковая зона в поселке Бурабай, обустроено 48 пикниковых зон и проложена полноценная 10-километровая велосипедная дорожка. Закрыт один из самых чувствительных вопросов сервиса – установлено 55 санитарно-гигиенических узлов. Идет активная работа по благоустройству 10 туристических маршрутов и созданию 2 новых в районе озера Жукей и села Акылбай", - сказал Марат Ахметжанов.

Продолжается благоустройство десяти туристических маршрутов, а также создание двух новых направлений в районе озера Жукей и села Акылбай.

Безопасность

В нынешнем сезоне для отдыхающих будут доступны 14 пляжных зон со свободным доступом. За безопасностью туристов будут следить 40 сотрудников полиции и система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 камеры. На водоемах работают три спасательные станции, а профильные службы переведены на усиленный режим работы.

По данным властей региона, реализация новых проектов позволит расширить возможности курорта по приему туристов и повысить качество туристической инфраструктуры.

Напомним, Щучинско-Боровская курортная зона определена одним из трех центров туризма в Казахстане и остается ключевым курортом региона.

В 2025 году на инфраструктурное развитие курорта Бурабай выделено 3,5 млрд тенге, в том числе 0,7 млрд тенге – из республиканского бюджета, 2,8 млрд тенге – из местного бюджета.

В даный момент реализуется Комплексный план развития данной курортной зоны на 2025–2029 г.г.. План нацелен на масштабное развитие туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры региона.