Туристам станет легче добираться до Борового: на курорте обновят вокзал и транспортную инфраструктуру
В курортной зоне модернизируют коммунальные сети, открывают новые туристические объекты и готовятся к запуску крупных гостиничных проектов.
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Курорт Бурабай готовится к летнему туристическому сезону. В числе инфраструктурных проектов – открытие модернизированного железнодорожного вокзала в Щучинске. После реконструкции объект сможет принимать больше пассажиров и обеспечит более комфортные условия для туристов, прибывающих в курортную зону.
"В ближайшее время будет введен в эксплуатацию обновленный железнодорожный вокзал города Щучинска. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить транспортную доступность курорта", – сообщил на заседании Правительства аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
Для удобства отдыхающих от вокзала до основных туристических объектов Бурабая организуют автобусные маршруты.
"Будет обеспечено автобусное сообщение между железнодорожным вокзалом и курортной зоной Бурабай, что позволит туристам быстро и комфортно добираться до мест отдыха", – отметил аким.
Что с мобильной связью и интернетом
Кроме того, до июля в курортной зоне планируется установить дополнительные антенно-мачтовые сооружения для улучшения качества мобильной связи и доступа к интернету.
"Лакшери" отдых в Боровом
Любителям премиального отдыха в Бурабае вскоре станут доступны новые объекты высокого класса. Уже в июле планируется открытие гостиничного комплекса Millennium Peak, а в декабре первых гостей примет пятизвездочный Radisson Blu Burabay. Также готовятся проекты строительства отеля Dolce by Wyndham и четырехзвездочного Holiday Inn Resort Burabay.
Общий объем инвестиций в создание новых сетевых отелей категории 4 и 5 звезд превышает 50 млрд тенге, что делает проект одним из крупнейших в туристической отрасли региона.
Дополнит курортную инфраструктуру современный конгресс-центр, проект которого сейчас проходит государственную экспертизу.
Новый экопарк и развитие туристических маршрутов
Одной из главных новинок этого года стал новый экопарк в Щучинске. Пространство объединяет культурные, спортивные и прогулочные зоны и рассчитано как на жителей города, так и на туристов.
Для подготовки курортной зоны к сезону из местного бюджета выделили более 2 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию коммунальной и туристической инфраструктуры.
В частности, завершается строительство 78 километров сетей водоснабжения и водоотведения в Щучинске, прокладываются почти 10 километров электросетей в поселке Бурабай, а также продолжается ремонт дорог в курортной зоне.
Туристическая инфраструктура
В Бурабае уже построены восемь смотровых площадок, открыта парковая зона, оборудованы 48 пикниковых площадок и создана десятикилометровая велосипедная дорожка.
"На сегодняшний день здесь уже построены 8 смотровых площадок, открыта парковая зона в поселке Бурабай, обустроено 48 пикниковых зон и проложена полноценная 10-километровая велосипедная дорожка. Закрыт один из самых чувствительных вопросов сервиса – установлено 55 санитарно-гигиенических узлов. Идет активная работа по благоустройству 10 туристических маршрутов и созданию 2 новых в районе озера Жукей и села Акылбай", - сказал Марат Ахметжанов.
Продолжается благоустройство десяти туристических маршрутов, а также создание двух новых направлений в районе озера Жукей и села Акылбай.
Безопасность
В нынешнем сезоне для отдыхающих будут доступны 14 пляжных зон со свободным доступом. За безопасностью туристов будут следить 40 сотрудников полиции и система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 камеры. На водоемах работают три спасательные станции, а профильные службы переведены на усиленный режим работы.
По данным властей региона, реализация новых проектов позволит расширить возможности курорта по приему туристов и повысить качество туристической инфраструктуры.
Напомним, Щучинско-Боровская курортная зона определена одним из трех центров туризма в Казахстане и остается ключевым курортом региона.
В 2025 году на инфраструктурное развитие курорта Бурабай выделено 3,5 млрд тенге, в том числе 0,7 млрд тенге – из республиканского бюджета, 2,8 млрд тенге – из местного бюджета.
В даный момент реализуется Комплексный план развития данной курортной зоны на 2025–2029 г.г.. План нацелен на масштабное развитие туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры региона.
"Концептуально в План включены мероприятия по развитию новых локаций: курорт «Акбура»,зоны туризма вокруг озер Катарколь и Жукей. Определена приоритетность 34 проектов инженерной и транспортной инфраструктуры, при реализации которых в течение пяти лет будет реконструировано и построено: около 400 км систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 116 км электрических сетей и 80 км автомобильных дорог", – рассказывал аким в 2025 году.
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