Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответом на удар по американскому вертолету в районе Ормузского пролива.

Об этом он написал в Truth Social.

"Мне только что сообщили наши Вооруженные силы, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал район Ормузского пролива. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты, по необходимости, должны отреагировать на эту атаку", - написал он.

Ранее издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. На тот момент причина инцидента не сообщалась.