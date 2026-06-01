Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США
Соединенные Штаты, по необходимости, должны отреагировать на эту атаку, заявил Президент США.
Сегодня 2026, 00:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:12Сегодня 2026, 00:12
92Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп пригрозил ответом на удар по американскому вертолету в районе Ормузского пролива.
Об этом он написал в Truth Social.
"Мне только что сообщили наши Вооруженные силы, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал район Ормузского пролива. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты, по необходимости, должны отреагировать на эту атаку", - написал он.
Ранее издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. На тот момент причина инцидента не сообщалась.
Самое читаемое
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области
- Какие медицинские объекты появятся в Казахстане до 2029 года