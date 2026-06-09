"Печень раздавлена": всадник на лошади затоптал ребёнка в Акмолинской области

В селе Талапкер Акмолинской области произошёл трагический случай. Несколько человек проехали по улице небольшого села верхом на лошадях, устроив "скачки". В результате трёхлетний ребёнок оказался под копытами и получил тяжёлые травмы. Корреспондент BAQ.KZ поговорил с матерью ребёнка, Салтанат Ибраевой, и выяснил подробности произошедшего.

Инцидент произошёл на улице Аль-Фараби в селе Талапкер.

"Около трёх часов дня трое парней устроили скачки и проехали по нашей улице. Тогда я их не видела – их заметила моя сноха. Она сказала мне: "По улице кто-то скачет на лошадях". Вечером эти же парни снова устроили скачки. Примерно в 18:20 моего ребёнка сбила лошадь, на которой был один из них. В результате у ребёнка раздавило печень. У меня на руках был ещё полуторагодовалый ребёнок. Я с ним побежала к пострадавшему, хотела поднять его, но не смогла. Подбежала сноха, подняла ребёнка – из носа у него шла кровь", – рассказывает мать ребёнка.

После этого они подняли ребёнка и отнесли во двор дома.

"Сразу вызвали скорую. Никто не отвечал. Сноха остановила проезжавшую мимо машину, и нас отвезли в больницу. Когда мы приехали в поликлинику, там уже стояли две машины скорой помощи. Ребёнку сразу поставили капельницу. Затем его посадили в машину, по пути нам помогали полицейские, которые выехали навстречу. Врачи сказали, что если бы скорая задержалась на 40 минут, ребёнок мог бы умереть. Его положили в реанимацию, затем сразу отправили на операцию", – рассказала Салтанат Ибраева.

По словам матери ребенка, операция длилась почти два часа.

"Печень ребёнка была раздавлена. Врачи зашили печень. На следующий день сообщили, что у ребёнка сломана рука. Сказали, что снова будут оперировать под наркозом. После второго наркоза состояние ребёнка ухудшилось. Он не просыпался, не реагировал, если его звали по имени – потом снова засыпал", – говорит мать.

Салтанат Ибраева отмечает, что ребёнок получил сильный шок.

"Вчера врачи сообщили, что повреждена поджелудочная железа. Но её состояние смогут точно оценить только через неделю. Также повреждены капилляры в голове. Ребёнок в очень тяжёлом шоковом состоянии. Большой конь несколько раз сбил и отбросил трёхлетнего ребёнка", – сказала она.,

По словам матери, скачки были организованы намеренно, а не стали случайностью.

"Они проехали по улице не один, а два раза. Они знали, что на улице играют дети. Почему нельзя было поехать в открытое поле?", – возмущается женщина.

Она также утверждает, что никто из участников скачек не был задержан.

"Ни один из организаторов скачек не задержан. Я не знаю, откуда у них была лошадь. Если выяснится, нужно наказать и того, кто сдал её в аренду. Мы этих парней раньше не видели", – говорит мать ребёнка.

Что говорит полиция

В Департаменте полиции Акмолинской области прокомментировали инцидент. По данным полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Согласно предварительной информации, 5 июня этого года в селе Талапкер лошадь сбила ребёнка 2022 года рождения. Ребёнок был госпитализирован", – ответили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Атырау скульптура в парке задавила ребенка. Подрядчик получил 1,5 года колонии.

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