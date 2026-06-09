Мегапроект «Долина ЦОДов» в Экибастузе потребует 840 тыс. кубометров воды в год

Кампус «Долина центров обработки данных» в Экибастузе при выходе на проектную мощность будет потреблять 839,5 тыс. кубометров воды в год из канала имени Каныша Сатпаева. Об этом говорится в ответе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на запрос BAQ. Расчёт охватывает потребление самих центров обработки данных; воду на охлаждение энергогенерации, которая будет обслуживать кампус мощностью до 1 ГВт, ведомство считает отдельно.

Источник и объём

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, источник водоснабжения определён выданными техническими условиями.

«Согласно выданным Техническим условиям на забор воды в качестве источника водоснабжения предусмотрен канал имени Каныша Сатпаева (канал №35 в границах пикетов от ПК 1227+65 до ПК 1228+65) для хозяйственно-питьевых, производственных нужд и пожаротушения кампуса центров обработки данных», - говорится в ответе министерства.

Расчётный объём потребления министерство привело со ссылкой на заявку на получение техусловий.

«Расчетное водопотребление кампуса ЦОД при выходе на проектную мощность составит 2,3 тыс. м³/сутки или 839,5 тыс. м³/год. По информации Ертисской бассейновой инспекции, заявки на выделение лимита водопользования по данному проекту не поступали, поэтому отдельный лимит водопользования для проекта в настоящее время не выделен. Вопрос о его выделении будет рассмотрен после поступления соответствующей заявки в установленном законодательством порядке» - отметили в Минводы.

Удельные нормы

Также в ведомстве сообщили, что согласование удельных норм водопотребления и водоотведения, механизм, введённый совместным приказом министерств, по проекту, по данным профильного комитета, не запускалось.

«По информации Комитета по регулированию, охраны и использованию водных ресурсов, материалы по согласованию удельных норм водопотребления и водоотведения по данному проекту на рассмотрение не поступали. В случае их поступления вопрос будет рассмотрен в установленном законодательством порядке», - заявили в министерстве.

Нагрузка на канал

В свою очередь дополнительный водозабор кампуса в министерстве оценивают как незначительный на фоне общей подачи по каналу.

«По предварительным оценкам, заявленный объем водопотребления кампуса составляет незначительную долю от общего объема подачи воды по каналу имени К. Сатпаева. Техническая пропускная способность канала позволяет обеспечить дополнительный объем водоподачи без ограничения действующих потребителей. Объем водопотребления проекта не был отдельно учтен при формировании лимитов водопользования на 2026 год филиала „Канал им. К. Сатпаева“. Указанный объем будет учтен при получении водопотребителем разрешения на специальное водопользование», - отметили в министерстве.

Маловодье Иртыша

Прогноз маловодья и рост трансграничного водозабора в верхнем течении ведомство существенными для проекта не считает, так как объем воды на нужды ЦОДов – не большой.

«Учитывая относительно небольшой объем водопотребления проекта по сравнению с водными ресурсами бассейна реки Иртыш, риски, связанные с прогнозируемым маловодьем и увеличением трансграничного водозабора в верхнем течении реки, не рассматриваются как существенные для обеспечения водоснабжения объекта. На текущий момент дефицит водных ресурсов, способный повлиять на реализацию проекта, не ожидается», - считают в Минводы РК.

Инфраструктура и опреснение

Также в ведомстве сообщили, что капитальные водохозяйственные работы под проект не планируются, за исключением водозаборного сооружения.

«При реализации проекта расширение или реконструкция канала имени К. Сатпаева, а также строительство новых водохранилищ не предусматриваются. Вместе с тем, в соответствии с выданными техническими условиями на забор воды потребуется строительство водозаборного сооружения потребителя. Вопросы финансирования строительства данного сооружения относятся к компетенции инициатора проекта».

Вариант с солёной водой министерство также отклонило.

«Использование соленой воды озера Туздысор либо подземных соленых вод с последующим опреснением для водоснабжения проекта не предусматривается».

Генерация считается отдельно

Заявленный объём 839,5 тыс. кубометров в год, относится только к самим центрам обработки данных, воду на энергетику ведомство выносит в отдельный расчёт.

«Министерство располагает информацией только о заявленном объеме водопотребления непосредственно кампуса центров обработки данных. Потребности в воде для объектов энергетической инфраструктуры, включая возможные генерирующие мощности, подлежат отдельному расчету и рассмотрению в рамках соответствующих энергетических проектов, а также процедур получения разрешений на специальное водопользование», - резюмировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Напомним, проект «Долина центров обработки данных» запущен в январе 2026 года; пилотной площадкой выбран Экибастуз Павлодарской области. Кампус с энергетическим потенциалом до 1 ГВт позиционируется как крупнейший в Центральной Азии. Предусмотрено поэтапное строительство четырёх очередей ИИ-ЦОД по 50 МВт каждая; для проекта приобретена подстанция мощностью 215 МВт. Оператором выступает АО «Казахтелеком».