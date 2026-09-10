В Астане установили 12 опор двойного назначения, которые одновременно используются для уличного освещения и размещения оборудования мобильной связи.

Проект направлен на улучшение качества мобильного интернета и расширение зоны покрытия в столице.

На первый взгляд новые конструкции практически не отличаются от обычных опор освещения. Однако внутри них размещается оборудование мобильной связи, необходимое для развития телекоммуникационной сети города.

Связь без дополнительных конструкций

Как отмечается, опоры двойного назначения позволяют интегрировать оборудование связи непосредственно в городскую инфраструктуру и эффективнее использовать пространство.

Технические элементы находятся внутри конструкции, благодаря чему опоры сохраняют компактный внешний вид и соответствуют единому дизайн-коду столицы.

Проект реализуется совместно Управлением цифровизации и государственных услуг Астаны и мобильным оператором Beeline Казахстан.

«Основная цель проекта – повышение качества мобильной связи и уровня покрытия мобильного интернета в городе. По мере развития столицы растут и требования к телекоммуникационной инфраструктуре. Опоры двойного назначения позволяют размещать необходимое оборудование непосредственно в городской среде, объединяя его с инфраструктурой освещения, и не перегружать пространство дополнительными конструкциями. Это практичное решение, позволяющее развивать цифровую инфраструктуру с учетом особенностей современного города», – отметил руководитель Управления цифровизации и государственных услуг города Астаны Берик Ахметов.

Опоры могут превратить в элементы Smart City

В дальнейшем функционал новых конструкций планируют расширять. Их могут использовать для размещения камер видеонаблюдения, датчиков измерения качества воздуха, интеллектуальных систем освещения и других решений в рамках концепции Smart City.