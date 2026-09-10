Квартира загорелась в девятиэтажном жилом доме в Астане
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
10 Сентября 2026, 03:05
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10 Сентября 2026, 03:0510 Сентября 2026, 03:05
98Фото: Скриншот видео
На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме по улице Г. Мусрепова.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение мебели и домашних вещей в квартире на девятом этаже. Спасатели оперативно приступили к тушению. Жители дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.
Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
МЧС напоминает: при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать по номеру «112».
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