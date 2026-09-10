Квартира загорелась в девятиэтажном жилом доме в Астане

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

10 Сентября 2026, 03:05
АВТОР
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Скриншот видео 10 Сентября 2026, 03:05
10 Сентября 2026, 03:05
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Фото: Скриншот видео

На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме по улице Г. Мусрепова.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение мебели и домашних вещей в квартире на девятом этаже. Спасатели оперативно приступили к тушению. Жители дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать по номеру «112».

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