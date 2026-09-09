Почему в Казахстане при низкой безработице не хватает рабочих рук: мнение эксперта

Технические профессии в рабочих отраслях будут превращаться в наиболее оплачиваемые позиции в экономике Казахстана. Такой прогноз дал политический обозреватель Газиз Абишев, передает BAQ.KZ.

Отправной точкой для него стали данные Министерства труда, озвученные на заседании Правительства. До 2035 года потребность экономики в кадрах составит 2,9 млн человек, из которых 1,8 млн специалисты рабочих профессий. Подробнее о прогнозе мы писали ранее.

Абишев обращает внимание, что проблема лежит не там, где ее обычно ищут.

В Казахстане нет проблем с рабочими местами. По данным Минтруда, безработица ниже 5 %, что вполне себе комфортный уровень. Однако появилась проблема с противоположной стороны, - отмечает он.

Спрос на рабочие руки, по его словам, формируют сразу несколько процессов.

Действующие индустриальные производства. Новые проекты в рамках политики реиндустриализации. Модернизация коммунальной инфраструктуры. Растущие города, требующие большего числа технарей, - перечисляет обозреватель.

Люди при этом в отрасль не идут.

Далеко не все горят идти в рабочие сектора. Считают недостаточно высокой заработную плату. Требуют большего. Растущие отрасли испытывают дефицит технических кадров, - констатирует он.

Решить вопрос простым повышением зарплат, по его оценке, не получится.

Уровень зарплат в отрасли зависит от производительности этой отрасли в целом. Простое повышение зарплат без роста производительности ведет к снижению эффективности отрасли, удорожанию ее услуг и, в конечном счете, транслируется в экономику в виде инфляции, от которой всем хуже. Другими словами, власти не могут повысить зарплаты только потому, что этого хотят рабочие, - объясняет Абишев.

Для конкретного человека эта логика, однако, ничего не меняет.

На старте высокой зарплаты не будет ни у кого, за исключением уникумов в растущих отраслях (сейчас – в ИИ). Но у опытных профессионалов в технических и рабочих отраслях всегда будет высокий доход. Это абсолютно точно. Дефицит рабочих кадров рождает обусловленный рыночной конкуренцией за них рост зарплат. Сотрудник, который хорошо знает свое дело, продолжает совершенствоваться, обладает высокой трудовой этикой, всегда будет в цене», - считает он.

Отдельно обозреватель описывает общий фон, на котором все это происходит.

Тучные нефтяные десятилетия прошли и никогда не повторятся. Государство будет сокращать расходы. Средний уровень жизни будет проседать. На первое место выходит личная конкурентоспособность и трудолюбие, - говорит Абишев.

Больше всего, по его мнению, это коснется офисных работников.