Аэропорт Аркалыка изнутри: три направления, полные самолёты и билеты от 10 тысяч
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С 1 сентября аэропорт Аркалыка начал выполнять регулярные рейсы в Астану, Алматы и Костанай. Жители ждали этого больше 30 лет: аэровокзал пришёл в упадок после того, как в 1997 году упразднили Тургайскую область, а старый аэропорт не работал с начала 1990-х. Два года назад в Парламенте предложили возродить его в рамках поддержки малой авиации. Скептики говорили о пяти годах на реконструкцию, но уложились в два, хотя старое здание пришлось снести под ноль и построить новое рядом. Как аэропорт работает после открытия читайте в материале BAQ.kz.
Пока только три направления
В начале августа аэропорт Аркалыка получил сертификат службы авиационной безопасности, а 18 августа уже сертификат «Казаэронавигации», 21 августа сертификат лётной годности. С 1 сентября самолёты начали летать по трём маршрутам: Астана, Алматы, Костанай. Цены обещали держать доступными, и сдержали слово: перелёт до столицы и Костаная стоит 10 000 тенге, до Алматы – 25 000 тенге в одну сторону. Перевозчика определили по итогам конкурса госзакупок, им стала авиакомпания SCAT.
Активно о восстановлении аэропорта заговорили в конце 2024 года, когда вопрос подняли депутаты мажилиса. Местный бюджет выделил 9,5 млн тенге, но только на обследование взлётно-посадочной полосы, самого здания и инфраструктуры: нужно было понять, подлежит ли заброшенный объект восстановлению вообще.
Построили за два года, хотя обещали за шесть
В акимате Аркалыка рассчитывали закончить реконструкцию до конца 2025 года. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области эти сроки сразу назвали нереальными.
«На восстановление здания потребуется пять-шесть лет с учётом разработки проектно-сметной документации и нового строительства», – оценивал тогда ситуацию заместитель руководителя управления Булат Сейдахметов.
Прогноз не сбылся в лучшую сторону. Обследование показало: реконструировать можно только взлётно-посадочную полосу, а здание нужно строить с нуля.
«Так и было сделано. Старое здание полностью снесли, а рядом построили новое. Основание взлётно-посадочной полосы осталось, её просто реконструировали. Почти все работы закончены, доделывают только обводной канал для отвода дождевой воды», – рассказал заместитель акима Аркалыка по коммунальным вопросам Ерлан Раисов.
По его словам, пока самолёты летают только по трём направлениям, но после Нового года планируют рассмотреть и другие города. Заказчиком работ выступило само управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, на его балансе здание аэропорта числится сейчас. В будущем объект планируют передать на баланс костанайского аэропорта в качестве филиала.
Полёт до Костаная занимает всего 40 минут и это самый быстрый способ добраться из областного центра до отдалённого южного региона. Билет в этом направлении стоит 10 тыс. тенге.
«Аэропорт полностью сдали, недоделок нет. На самолётах полная загрузка, особенно на рейсах до Астаны и Алматы. На Костанай пока летает меньше людей, но думаем, что с открытием охотничьего сезона пассажиропоток вырастет», – сообщил руководитель филиала АО «Международный аэропорт Костанай» в городе Аркалык Жаслан Искаков.
Пока аркалыкский аэропорт остаётся филиалом костанайского. Но с нового года начнётся оформление документов для регистрации его как самостоятельного юридического лица, в госсобственности воздушная гавань останется в любом случае.
Охота, геоглифы и цена вопроса
Строительство здания аэропорта и ремонт взлётно-посадочной полосы обошлись в 19,5 млрд тенге, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.
«Это средства местного и республиканского бюджетов, а также около 6 млрд тенге из специального государственного фонда деньги, конфискованные у осуждённых по коррупционным делам», – уточнил руководитель управления Алмаз Есенжолов.
Основная часть средств ушла на двухэтажное здание аэровокзала площадью более 3000 квадратных метров. Оно рассчитано на 70-75 посадочных мест – в советское время их было втрое больше, около 200. Взлётно-посадочную полосу удлинили до 2500 метров, но принимать аэродром по-прежнему может только малые воздушные суда вместимостью до 50 человек.
«Сейчас самолёты полностью заполнены, хотя выполняют всего два рейса в неделю. Спрос есть, поэтому планируем увеличить частоту до трёх-четырёх рейсов в неделю и добавить новые направления Туркестан, Шымкент, Актау», – рассказал Есенжолов.
Расширение упирается в деньги: сейчас бюджет дотирует половину стоимости билета, поэтому долететь до Костаная и Астаны можно за 10 000 тенге. Для сравнения, поездка на Indriver обойдётся минимум в 15-16 тысяч. Изначально перелёт из Аркалыка в Костанай и Астану оценивали в 13-15 тысяч тенге, но в итоге цену удалось снизить ещё сильнее.
В управлении делают ставку и на туризм. В Торгайском регионе много охотничьих хозяйств и баз, предлагающих охоту под ключ, а также расположены уникальные торгайские геоглифы, которые привлекают туристов со всего мира. Теперь они станут доступнее для большинства жителей области и страны, развитие туризма в южной части Костанайской области в ведомстве называют одной из причин строительства аэропорта.
Что касается благоустройства территории, то все работы там завершены, акт ввода получен. А вот обводной канал для отвода талых вод строят в рамках другого проекта, который не связан ни со зданием аэропорта, ни с реконструкцией взлётно-посадочной полосы.
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