Современный лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB» заработал в Карагандинской области. Его проектная мощность составляет до 200 тысяч проб в год. В создание объекта инвестировали около 9 млрд тенге.

Проект реализовала компания Solidcore Resources на территории специальной экономической зоны «Сарыарка».

Комплекс предназначен для подготовки и исследования геологических проб руды в рамках геологоразведочных проектов в Северном Прибалхашье.

Что будет делать лаборатория

«ЖанаLAB» будет проводить широкий спектр исследований. Специалисты смогут определять элементный состав и характеристики полезных ископаемых, выполнять спектральные, химические и фазовые анализы.

Это позволит устанавливать содержание отдельных элементов и определять форму их нахождения в руде.

В лаборатории создан полный цикл исследований – от подготовки геологических проб и кернового материала до проведения аналитических работ и профессиональной интерпретации результатов.

Комплекс оснащен высокоточным оборудованием ведущих производителей из США, Германии, Австралии и других стран.

Сколько рабочих мест создадут

В лаборатории планируют создать около 150 постоянных рабочих мест. В настоящее время здесь уже работают 115 человек.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что новый комплекс станет важной частью технологической инфраструктуры региона.

«Здесь создан полный цикл исследований – от подготовки геологических проб и кернового материала до аналитических работ и профессиональной интерпретации результатов. Это не просто современное оборудование, а полноценная технологическая цепочка, которая позволяет получать качественный результат на каждом этапе. Лаборатория также создаст новые рабочие места и возможности для подготовки специалистов», – сказал глава региона.

Почему выбрали Караганду

Караганду для реализации проекта выбрали благодаря ее расположению в центральной части Казахстана, развитой транспортно-логистической инфраструктуре и близости к основным геологоразведочным проектам компании.

Еще одним преимуществом стал кадровый потенциал региона.

По словам главного исполнительного директора Solidcore Resources Виталия Несиса, запуск лаборатории является стратегической инвестицией компании.

Какие технологии используют

По информации компании, комплекс станет первым подобным объектом в Казахстане и будет соответствовать передовому мировому уровню.

В работе предприятия планируется применять современные технологии цифровизации, автоматизации и искусственного интеллекта.

«Благодаря лаборатории мы повысим точность оценки рудных тел и эффективность планирования горных работ, усилим контроль качества геологоразведочных данных на всех этапах – от отбора проб до подтверждения запасов – и сократим сроки получения результатов», – отметил Виталий Несис.

По его словам, лаборатория имеет стратегическое значение не только для компании и Карагандинской области, но и для страны в целом.

Что будет дальше

В дальнейшем «ЖанаLAB» планирует подтвердить соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 и пройти аккредитацию в рамках ILAC MRA. Это позволит обеспечить международное признание результатов проводимых испытаний.

Новый комплекс призван обеспечить аналитическую базу для крупных геологоразведочных и горнодобывающих проектов, а также способствовать более эффективному освоению минерально-сырьевой базы Казахстана.