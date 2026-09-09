Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 сентября

На 10 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение во всех областях Казахстана и столице. В большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, местами сильные дожди, град и усиление ветра. На юго-востоке страны сохранится сильная жара до 37 градусов. Во многих областях действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохранится высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. На западе и севере ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра, днем — небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. На западе, севере и юге ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. На юге и востоке сохранится, на западе ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке прогнозируют туман. Днем на востоке ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с. На северо-западе сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области в центре, на севере и юге сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре также сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде она сохранится.

В области Улытау на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере прогнозируют туман. Утром и днем на севере, юге и востоке ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ночью на востоке и юге прогнозируют северо-восточный ветер с порывами 15-18 м/с. На юго-востоке сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай на северо-западе и юге сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В центре, на западе и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу 10 и 11 сентября днем в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35-37 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Талдыкоргане также сохранится высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем на севере — пыльная буря. На западе, севере и в горных районах прогнозируют северо-западный ветер 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем — северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на востоке и в центре — пыльная буря. Днем на востоке и в центре прогнозируют северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза и пыльная буря. Северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. На западе, севере и юге прогнозируют южный, юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с. На северо-востоке и северо-западе сохранится высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная.

В Атырауской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза, на севере временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и юге прогнозируют туман. Днем на юге и востоке ожидается северо-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, востоке и юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются дождь и гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируют туман. Днем на западе, севере и в центре ожидается северо-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром и днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке — сильный дождь и град. Днем на западе, севере и востоке прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, с порывами 15-20 м/с. На юго-востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и востоке — высокая. В Уральске ожидаются дождь и гроза, ночью временами сильный дождь, град.