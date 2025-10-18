12 воздушных судов закупило МЧС
Это новая глава в истории авиации спасения Казахстана.
Сегодня, 12:12
91Фото: МЧС РК
В 2024-2025 годах МЧС закупило 1500 единиц техники, 12 воздушных судов и 20 тысяч единиц оборудования, передаёт BAQ.KZ.
Впервые в истории ведомство получило собственные самолёты.
Созданы лётные отряды в Шымкенте и Актобе.
"Когда огонь приближается к жилым районам, в небо поднимаются вертолёты МЧС - с водой, оборудованием и отвагой тех, кто управляет ими", - отметили в ведомстве.
